В курином филе, которое импортировалось из Польши, производитель Spd Eko-Grill, Sololka в страны-члены ЕС, после чего продукцию переделали в мясо механической обвалки и направили в Украину обнаружили Salmonella enterica ser. Enteritidis.

Об этом сообщилии в ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области со ссылкой на Информационное сообщение Системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).



Получатели продукта пЧП "Черагро", ООО "Фреш Фуд Лоджистикс" ООО "Эксим Фуд".



В случае выявления указанного товара его необходимо изъять из обращения и сообщить в районные управления и Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Киеве.