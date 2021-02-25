Александра Назарова и Максим Никитинс реди взрослых в танцах на льду в пятый раз стали чемпионами Украины по фигурному катанию.

Чемпионат Украины по фигурному катанию прошел 23-24 февраля в Киеве, сообщили городские власти.Александра Назарова и Максим Никитин за два выступления получили 201.42 балла.Серебряными призерами в этой же категории стали киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров (175.59 балла), а бронзовыми - харьковчане Дарья Попова и Владимир Беликов (161.95 балла).Еще одну награду, серебряную, завоевала харьковская фигуристка Таисия Спесивцева в женском одиночном катании с результатом 142.15 балла. Спортсменка уступила сопернице из Киева Анастасии Шаботовой (159.15 балла) и опередила Марию Андрейчук из Белой Церкви (141.84 балла).