Нардеп заявила о необходимости внедрения муниципальной программы поддержки жителей Харькова.

24 февраля во время заседания Харьковского городского совета фракция Блока Светличной «Разом!» предложила ряд социальных инициатив, которые направлены на защиту жителей города.Как рассказала лидер партии Юлия Светличная, в частности программа будет направлена на:- введение муниципальных субсидий и расширение круга харьковчан, которые могут получать льготы на оплату коммунальных услуг, в том числе - включение в их число педагогов и медиков города.- увеличение надбавки за престижность труда работникам образования, которая сегодня составляет в Харькове только 5%, в то время как в стране - около 20%.- обеспечение должного уровня медицинского обслуживания харьковчан, выделение дополнительных средств на закупку инсулина и отдельное внимание лечению орфанных заболеваний.- всесторонняя поддержка предпринимателей города.«Именно так должна работать местная власть и местный бюджет - оперативно реагируя на вызовы времени, и всегда - на стороне интересов харьковчан.Монолитные и конструктивные действия нашей городской фракции полностью поддерживаю», - подчеркнула депутат.