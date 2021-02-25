Прежде чем выдать кредит, финансовые учреждения оценивают, сможет ли клиент вернуть долг вовремя и в полном объеме. Как это происходит и что это значит для вас?

Каковы возможности потребителя?

Как оценивают

Чем меньше кредит, тем меньше вопросов

Что еще могут учитывать

Сколько стоит оценка