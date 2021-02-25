Прежде чем выдать кредит, финансовые учреждения оценивают, сможет ли клиент вернуть долг вовремя и в полном объеме. Как это происходит и что это значит для вас?Если вы захотите взять кредит, кредитор попросит вас предоставить личную информацию, которую в дальнейшем детально изучит, а также соберет информацию о вас из других источников. Это делается с целью оценки вашей кредитоспособности. Именно от такой оценки зависит, предоставят вам кредит и в какой сумме и на каких условиях, пишет Liga.net.
Каковы возможности потребителя?
Что же такое оценка кредитоспособности и зачем ее делают финансовые учреждения? Это оценка финансовым учреждением возможности потребителя, который обращается за кредитом, вернуть его вместе с уплатой процентов и комиссий. Это расчет того, хватит ли вам дохода для оплаты будущего кредита. Финансовое учреждение должно убедиться, что вы сможете отдать деньги, ведь оно использует для кредитования средства своих вкладчиков или капитал собственников и, конечно, не хочет их потерять.
Кредитоспособность клиента оценивают почти все финансовые учреждения, которые кредитуют, – банки, кредитные союзы, финансовые компании, к которым вы обратитесь, если захотите взять кредит.
Обычно оценку кредитоспособности физических лиц проводят один раз перед выдачей кредита. По кредиту на несколько лет оценку проводят, как правило, ежегодно (от вас могут потребовать новые справки о доходах и т.п.).
Как оценивают
Насколько внимательно финансовое учреждение будет вас проверять и сколько различных документов или информации запросит – зависит как от срока, на который предоставляется кредит, так и от его суммы. Соответственно, чем длиннее срок и больше сумма, тем более придирчиво будут оценивать вашу кредитоспособность.
Базовым методом оценки, который используется финансовыми учреждениями, является расчет «платежа к доходу» (payment to income – PTI). Ваш ежемесячный обязательный платеж по будущему кредиту делится на сумму, которая остается после всех прочих расходов (уплаты налогов, расходов на жилье, коммунальные услуги, питание).
О размере доходов финансовые учреждения узнают от вас или от вашего работодателя, попросив справку о заработной плате. О размере расходов они узнают из анкеты, которую вы заполняете при выдаче кредита, или исходя из среднего показателе для вашего региона и уровня дохода. Обычно финансовые учреждения учитывают, что из «свободных средств» (после вычета всех текущих расходов) заемщики смогут выплатить до 70% на погашение кредитов, а остальные деньги должны зарезервировать на случай форс-мажора. Это объясняется тем, что психологически сложно отдавать все имеющиеся деньги, кроме тех, которые предусмотрены на питание, ведь в результате возникает желание возвращать кредиты не в первую очередь.
Чем меньше кредит, тем меньше вопросов
Что касается финансовых компаний, которые выдают небольшие кредиты (одну-две-три тысячи гривен на короткий срок), то они уделяют гораздо меньше внимания кредитоспособности. Как правило, они просят у клиентов только паспорт и идентификационный код, но компенсируют этот риск сверхвысокими процентами по кредиту (например, 700% годовых).
Всю информацию о вас они проверяют на основе данных, получаемых из бюро кредитных историй и открытых государственных реестров. Даже если финансовая компания пишет на сайте, что от вас требуется только паспорт и идентификационный код, это не значит, что оценку вашей кредитоспособности она вообще не осуществляет. Просто объем данных, которые она анализирует, значительно меньше, чем у банков при выдаче кредитов, и не требует предоставления вами информации самостоятельно.
Что еще могут учитывать
Кроме данных в анкете и кредитной истории, анализироваться могут другие факторы, которые позволят оценить вероятность возврата вами кредита, например:
– цель, на которую берется кредит (квартира, автомобиль или просто тысяча гривен к зарплате);
– ваша кредитная история;
– имущество, которое у вас есть;
– наличие или отсутствие поручителей, если тип кредита того требует (например, ипотечный кредит), также учитывается финансовое положение самих поручителей;
– стабильность дохода (часто меняете работу, значит, доход нестабильный);
– являетесь ли вы клиентом данного учреждения и или насколько ваши отношения с ним удачны (например, если есть карта этого банка, на которую вы получаете заработную плату, он может посмотреть ваши расходы по ней, или есть ли у вас депозит – все это подлежит анализу).
Сколько стоит оценка
Вы как заемщик не платите за оценку кредитоспособности ни копейки. Закон «О потребительском кредитовании» запрещает финансовым учреждениям брать плату за рассмотрение заявления на выдачу потребительского кредита (даже если вам кредит не предоставили). Если же финансовое учреждение просит оплатить комиссию или внести платеж за оценку вашей кредитоспособности – это прямое нарушение ваших прав как потребителя финансовых услуг.
По результатам оценки кредитоспособности финучреждение может решить, что ваших доходов недостаточно, то есть оценка окажется негативной. В итоге вам могут отказать в кредите или предложить меньшую сумму (не миллион гривен на приобретение квартиры, а 500 тысяч, например). Вы, конечно, можете согласиться или отказаться.
Чем лучше ваша кредитная история, уровень платежа к доходу (PTI) и вообще оценка кредитоспособности, тем ставки по кредиту для вас могут быть ниже или вы можете получить в кредит на большую сумму на более длительный срок.