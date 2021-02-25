Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.


«Смертельное ДТП в области.

Сегодня, в результате столкновения а/м ВАЗ 2109 и автобуса «Эталон», курсирующего по маршруту «Богодухов-Харьков», погибли два человека.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречку, и столкнулся с рейсовым автобусом.

42 летний водитель автобуса и 15 пассажиров не пострадали.

Погибли на месте  — 71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2109. Их тела из поврежденной ударом легковушки достали спасатели.

Смертельная авария произошла около 8:20 на 49-м километре трассы «Харьков-Сумы» в селе Крысино, Богодуховского района Харьковской области», сказано в комментарии к выложенному фото.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Вакцину от COVID-19 начали развозить по больницам Харькова (видео)

События