В Древней Греции венец из лавра считался символом триумфа. По легенде первым водрузил его себе на голову Аполлон, сообщая таким способом миру о своей победе над злобным змеем Пифоном. А позже лавровые венки дарили победителям Пифийских игр, и это означало, что человек стал лучшим в своем деле и чуть ли не приблизился к Богу.

Сегодня лавровый лист есть на каждой кухне и является привычным ингредиентом многих блюд. Однако далеко не каждая хозяйка знает, сколько еще «побочных» полезных применений есть у этого ароматного растения.Лаврушка имеет противовоспалительные и антибактериальные «способности». Так, наружные раны, пролежни и нагноения можно залечить самодельным маслом. Для его изготовления нужно залить полторы столовых ложки измельченных листьев стаканом подсолнечного масла и настоять неделю в неосвещенном прохладном месте. Затем смесь нужно процедить и намазать ею проблемные места.Если воспаление началось в ротовой полости и ему сопутствует сильный неприятный запах, можно просто 3–4 раза пожевать листочек в течение дня, а после этого около часа не есть и не пить.Кстати, бактерии, которые вызывают неприятное амбре от ступней ног при излишней потливости тоже можно убить лавром. Нужно отсчитать 30 листков, залить их стаканом кипятка и настоять три часа. После этого вылить жидкость в подходящую емкость с горячей водой и попарить в ней ноги около четверти часа.Можно использовать растение и для дезинфекции помещения, где находится больной человек. Для этого необходимо залить несколько листочков крутым кипятком, настоять 10–15 минут и вылить полученный настой в блюдечки. Их нужно расставить по комнате и подождать, пока она наполнится характерным ароматом. Болезнетворные бактерии очень не любят вещества, содержащиеся в лавре.И самое неожиданное – это растение может улучшить показатели больным диабетом и туберкулезом. Первым он поможет держать в узде уровень сахара, а вторым – повысит иммунитет. А всего-то и надо, что залить десяток листов тремя стаканами кипятка, настоять три часа и пить по половине стакана пару-тройку раза в день.