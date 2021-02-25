Харьковчане жалуются, что на них нападают вороны, и просят мэрию вмешаться в ситуацию и как-то решить эту проблему.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Я к вам обращаюсь с не совсем стандартной просьбой. Салтовский жилмассив (в котором я проживаю), конкретно - проспект Тракторостроителей, дом 88, - из года в год страдает от нашествия ворон. Они объединяются в стаи и нападают на людей, на домашних животных, в особенности - в весенний период. Дошло уже до того, что страшно гулять с собакой возле дома. За последние несколько лет хищных птиц развелось очень много. И я сама была свидетелем неоднократных нападений ворон на людей. Возможно, их можно каким-то образом потравить? Помогите, пожалуйста, разрешить нашу проблему, так как самой решить не представляется возможности", - сказано в тексте.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.По мнению орнитологов, единственная причина, по которой вороны могут нападать на людей или животных, - стремление защитить свое потомство. Весной - в начале лета птенцы начинают покидать гнездо и учатся летать. В это время они легко могут стать добычей хищника. Чтобы этого не случилось, рядом с птенцами постоянно нахоядтся взрослые особи, готовые атаковать потенциального врага. Мишенью также могут стать люди, особенно если человек захочет помочь неокрепшему птенцу и возьмет его в руки. В таких случаях взрослые птицы буквально налетают на "врага", пуская в ход острые клювы и крепкие когти. Поэтому орнитологи советуют обходить птенцов стороной.