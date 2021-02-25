В Украине всего за неделю стоимость подсолнечного масла в розничных сетях выросла на 10 грн за 850 мл.

В некоторых магазинах стоимость бутылки достигает более 60 грн, в то время как еще неделю назад цены колебались около 37 грн.Как рассказал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, также в Украине дорожает сахар, хлеб и яйца.- Это связано с колебаниями мировой цены. Кроме того, у нас в прошлом сезоне был очень плохой урожай подсолнечника, сахарной свеклы, – отмечает эксперт.Масло может дорожать до следующего урожая, если не вмешается Антимонопольный комитет, уверен Дорошенко.- Мы не можем завести подсолнечное масло, предложение практически нет. Если не будет реакции Антимонопольного комитета, то цены могут расти аж до сентября. В свое время я направлял письма в АМКУ, еще в 2017-м. Думаю, также должны быть обращения и в этом году, – рассказал Дорошенко.Напомним, в Украине весной 2021 года ожидается подорожание зерновой группы, овощей и фруктов. Инфляция в этот период составит 7-8%.