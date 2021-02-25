Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Первая партия вакцины выехала!! Только что, партию вакцин отправили в детскую инфекционную больницу! 150 доз вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield)», сказано в комментарии к выложенному видео.«Ирина Шигун, директор областного аптечного склада рассказала про первую поставку вакцины: «Вчера прибыла в Харьков вакцина в количестве 30400 доз хранится в холодильниках при температуре плюс 3-8 градусов. 150 доз первая партия уже отправлена в инфекционку. Возможно, уже завтра поедет в область», сказано в подписи к другому видео.«Вакцина уже в Инфекционке. Напомним, что на первом этапе вакцинации будут прививать медиков, работающих с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, военных на фронте», гласит подпись к еще одному видеоматериалу.