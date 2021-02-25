В январе 2021 года крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет более 124 млн. грн., что на 27 млн. грн. (27,7%) превышает поступления января 2020 года.

Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко.Налог на доходы физических лиц является основным налогом в составе доходов местных бюджетов. В январе текущего года от крупного бизнеса поступило 102 млн. грн. этого налога, что на 36,3% больше, чем за январь прошлого года.Следует отметить положительную динамику поступлений от уплаты земельного налога (за январь поступило 12 млн. грн., что на 21,4% превышает уплату января 2020 года) и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (уплачено 2 млн. грн., что на 37,2% превышает уплату января 2020 года).Кроме того, крупным бизнесом в местный бюджет было уплачено 6,1 млн грн налога на прибыль предприятий и 1,8 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами.Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, наибольшие суммы в местный бюджет уплатили:• региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";• КП "Харьковские тепловые сети";• АО "Харьковоблэнерго";• АО "Турбоатом";• АО "Трест Жилстрой-1".