Капитальные инвестиции в Украину в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018–2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.В четвертом квартале 2020 года снижение капинвестиций составило 42,9% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, в третьем – 36,2%, во втором – 34,4%, в первом квартале – 35,5%.При этом в 2019 году тенденция была обратной – наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% – в четвертом квартале.Общая сумма освоенных капитальных инвестиций за 2020 год составила 419,84 млрд грн.