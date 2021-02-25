В Изюме суд вынес приговор женщине, которая незаконно сбывала алкогольные напитки из недоброкачественного сырья, после чего скончалось трое человек.

Об этом сообщила пресс-служба Изюмского горрайонного суда.23 февраля Изюмский суд вынес приговор 43-летней местной жительнице по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт товаров (алкогольных напитков), что привело к отравлению людей и других тяжким последствиям).Согласно материалам дела, 16 сентября 2016 года обвиняемая приобрела через в Сети алкогольные напитки под видом коньяка, и, достоверно зная, что они являются незаконно изготовленными из недоброкачественного сырья (метиловый спирт), сбыла их владельцу магазина в с. Иванчуковка Изюмского района. В итоге метиловым спиртом отравились семь человек, из них трое скончались.По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемой. Женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, пострадавшие обратились в суд с гражданскими исками о взыскании с обвиняемой материального и морального вреда. Приговором суда определено возместить потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 53 383 грн 44 коп и моральный ущерб на общую сумму в 2 миллиона гривен.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения.