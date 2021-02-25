В Евросоюзе обнародовали заявление, приуроченное к седьмой годовщине аннексии Крыма, и заявили, что готовы рассмотреть идеи Украины для восстановления ее территориальной целостности.

Соответствующее заявление в четверг, 25 февраля, от имени всех стран-членов Евросоюза сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В документе отмечается, что ЕС через семь лет после насильственной и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией стойко отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.- Европейский Союз вновь повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, - заявил верховный представитель ЕС.Он подчеркнул, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, и заявил о готовности Евросоюза рассмотреть идеи Украины по деоккупации полуострова.- ЕС приветствует дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом, - заявил Боррель, добавив, что Евросоюз готов рассмотреть конкретные идеи Украины в этом направлении.