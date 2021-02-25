В части Слободского района на Новых Домах сегодня, 25 февраля, отсутствует отопление.

Причина - ремонт на трубопроводе по просп. Григоренко, сообщили в КП "Харьковские теплосети".В частности, без тепла остались как жилые дома, так и школы и детсады, а также Центр детского творчества.По данным коммунальщиков, без тепла остались здания по следующим адресам:• пр. Льва Ландау, 20, 20А, 30;• проезд Садовый, 1, 11, 11А, 3, 3А, 5, 5А, 7 (школа №78), 9;• бул. Жасминовый, 1, 11, 11/2 (детсад "Семья"), 13, 13/1, 13/2, 15, 3, 3 К1, 3 К2, 5, 5 К1, 5 К2, 5 К3, 7, 9, 9 К1, 3А, 13-А;• ул. Танкопия, 10, 12, 12А, 12-Б, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 20, 20-А, 22, 22Б, 24, 24/3 (центр детского творчества), 24-А, 26, 26-Б, 28, 28-А , 30, 32, 34, 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г;• пр. Петра Григоренко, 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г (филиал школы №91), 23, 27, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 45, 35/1, 25.Возобновить подачу теплоснабжения планируется сегодня, 25 февраля, в 22:00.