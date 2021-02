В Украине стартовала вакцинация от коронавируса – из Индии прибыли первые полмиллиона доз вакцины CoviShield. Что из себя представляет индийская вакцина и почему харьковчане массово отказываются от прививки?

По сути это генерик

С 1 марта можно попасть в лист ожидания

Иммунизация является добровольной

Во вторник, 23 февраля, первая партия вакцины Oxford / AstraZeneca (CoviShield) прибыла в Киев и на следующий день была направлена в семь регионов Украины – в Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Винницкую и Полтавскую области. На Харьковщину препарат должен поступить до конца этой недели.По словам замминистра охраны здоровья Виктора Ляшко, вакцина, изготовленная по лицензии Oxford / AstraZeneca на индийском площадке Serum Institute, безопасна. Ее иммуногенность составляет более 97%, эффективность – около 70%.– Иммуногенность означает, что в 97% случаев после прививки формируются антитела. А что такое эффективность? Это сравнение людей, которые вакцинировались, с контрольной группой невакцинированных, а также количество невакцинированных людей в группе, которые заболели, по сравнению с количеством привитых людей в группе. Таким образом, эффективность – около 70%, – говорит Виктор Ляшко.Между тем жители Харьковской области не особо рвутся прививаться, даже бесплатно. Так, согласно соцопросу UkrSocStandart, однозначно не готовы вакцинироваться 39,2% опрошенных, скорее не готовы – 17%, точно не против получить прививку 20,9%, скорее не против – 15,1%. Если вакцина будет платной и доступной в аптеках, абсолютно готовы привиться 15,1%, скорее готовы – 11,1%, совсем не готовы – 45,5%, скорее не готовы – 20%.Не спешат вакцинироваться и харьковские медики, на которых, собственно, и рассчитана первая партия вакцины. По информации ХОГА, 50% из них от прививок пока что отказались.Одна из основных, причин помимо уже полученного естественного иммунитета переболевшими, – недоверие к вакцине из-за бестолковой коммуникации Минздрава, отсутствия честного разговора с обществом. Сначала украинцам обещали китайскую вакцину, однако сроки поставок сорвались. Затем посулили благотворительный Pfizer – и снова неудача. Вакцинация оказалась на грани провала, и министр охраны здоровья Максим Степанов лично отправился в индийский город Пуне, где расположена крупнейшая в мире компания-производитель вакцин – Институт сыворотки крови (Serum Institute of India), – для проведения переговоров и контроля доставки первой партии вакцины. Так в Украину попал препарат Oxford / AstraZeneca индийского производства.Вакцина CoviShield является результатом совместной разработки Оксфордского университета и фармацевтической кампании AstraZeneca.– Еще 4 июля 2020 года было подписано соглашение между AstraZeneca и Serum Institute of India о предоставлении добровольной лицензии на изготовление и отправку миллиарда доз вакцины для стран с низким и средним уровнем дохода, – поясняет директор программы «Общественное здоровье» Виктория Тимошевская. – Это означает, что идийская вакцина под названием CoviShield является производной, то есть генериком, вакцины Oxford-AstraZeneсa.Термин «генерик» чаще применяется для лекарственных средств. Генерик содержит идентичное действующее вещество (химическое соединение или молекулу), как и оригинальное, брендовое лекарственное средство и, соответственно, такой же уровень эффективности, качества и безопасности для человека.– Вакцина CoviShield генетически построена из такого же аденовируса шимпанзе с пониженной способностью к репликации и содержит в себе частичку (спаечный протеин) от вируса SARS-CoV-2, как и вакцина от Oxford-AstraZeneса. Теоретически это генерик вакцины от Oxford / AstraZeneса, которая получила регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам (Eropean Medicines Agency), хотя использование термина «генерик» для вакцины – не совсем корректное с точки зрения профессиональных знаний, – продолжает Виктория Тимошевская.Специалист отмечает, что 28 вакцин от Serum Institute of India уже имеют преквалификацию от ВОЗ. Так что вакцина CoviShield наверняка изготовлена в условиях и на оборудовании, которые уже были осмотрены и сертифицированы специалистами ВОЗ для изготовления других качественных, безопасных и эффективных вакцин.– Скорее всего, в Украину поступил качественный вариант вакцины AZD1222 – именно так называется оригинальная вакцина от Oxford / AstraZeneсa, – говорит Виктория Тимошевская.По ее словам, индийская вакцина имеет эффективность 63%. Для защиты от коронавируса нужно сделать две инъекции с промежутком от 4 до 12 недель между первой и второй иммунизацией.– Хранится вакцина при температуре от +2 до +8 градусов. Так что ее можно держать в обычных бытовых холодильниках, которые есть во всех амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи, – уточняет специалист.В Минздраве заявляют, что в рамках инициативы COVAX Украина получит в течение первой половины нынешнего года от 2,2 млн доз до 3,7 млн доз индийской CoviShield. Параллельно в Украину должны поступать и другие вакцины. В частности, по словам министра охраны здоровья Максима Степанова, успешно завершены переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Ожидается, что поступит 15 млн доз, но поставки начнутся с июля 2021 года.С 1 марта этого года всем желающим от 18 до 59 лет, не попавшим в группы первоочередников, можно записываться в лист ожидания на бесплатную вакцинацию от Covid-19. Соответствующая услуга будет доступна через приложение «Дія» и портал «Дія», а также через контакт-центр Минздрава по вопросам Covid-19. Кроме того, записаться можно у семейного врача. Об этом рассказал заместитель министра охраны здоровья Ярослав Кучер.Сейчас иммунизация от коронавируса в Украине является добровольной, перед ее проведением необходимо заполнить заявление о согласии. Полный курс вакцинации предусматривает введение двух доз препарата с интервалом 21–28 дней (в зависимости от типа вакцины). Перед прививкой пациента должны осмотреть медики, расспросить о самочувствии. После укола рекомендуется в течение 30 минут оставаться в медицинском учреждении на случай развития аллергической реакции.Все, кто получит первую и вторую дозу вакцины, будут внесены в единый реестр на базе системы eHealth, которую используют семейные врачи. Наряду с этим отсрочить прививку до рождения ребенка рекомендуют беременным, а тем, кто переболел коронавирусом – на шесть месяцев от даты выздоровления. А вот проводить ПЦР-тест или тест на антитела перед вакцинацией не требуется.Продажа вакцины от коронавируса в Украине и, соответственно, платная вакцинация возможны не раньше второй половины 2021 года.О том, стоит ли бояться индийской вакцины, читайте в следующем номере «Вечернего Харькова».