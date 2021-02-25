Через полгода украинцы смогут получать неотложную психиатрическую помощь на дому. С июля 2021 года Национальная служба здоровья вводит новый пакет – «Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами».

Такая услуга поможет приблизить психиатрическую помощь к пациенту, ведь он сможет получить ее дома, сообщает пресс-служба НСЗУ. После завершения острого течения болезни пациенты могут продолжать лечение амбулаторно. При необходимости мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания.Отмечается, что в 2021 году национальная служба заключит договоры со всеми заведениями, которые будут отвечать требованиям и оплачивать предоставленные услуги согласно подписанному договору.Сейчас психиатрическую помощь пациентам по договору с НСЗУ предоставляют 198 медучреждения: 114 многопрофильных больниц, 64 монопрофильные психиатрические учреждения и 20 наркологических заведений.– Переход от лечения пациентов в монопрофильных больницах к оказанию помощи в многопрофильных медучреждениях – не новшество НСЗУ, а мировая практика. В Украине такая стратегия закреплена в Концепции развития охраны психического здоровья на период до 2030 года, которую правительство приняло в 2017 году, – говорят в НСЗУ.По информации ведомства, в декабре 2018 года вступил в силу приказ Министерства охраны здоровья о том, что многопрофильные больницы могут обеспечивать стационарную помощь по специальности «психиатрия».В НСЗУ отметили, что по Программе медицинских гарантий пациент может получить психиатрическую помощь как в стационаре, так и амбулаторно бесплатно.Для этого нужно обратиться в учреждение, имеет договор с НСЗУ на психиатрическую помощь. Соответствующий пакет предусматривает как диагностику, так и лечение, а также лекарства из национального перечня.Отдельно в заведении пациента должны обеспечить лекарствами, которые закупаются централизованно за бюджетные деньги.К психиатру пациент может обратиться без направления. Такая услуга для него также будет бесплатной. Больницам заплатит НСЗУ. Если у пациента есть направление от врача первичного звена или иного специалиста, пациент выбирает заведение, которое имеет договор с НСЗУ на психиатрическую или амбулаторную помощь и врача-психиатра в штате.Место регистрации или проживания при выборе больницы не имеет значения.– Пациент, которого привозит скорая или который, будучи в неотложном состоянии, обращается к медикам сам, тоже получает помощь безвозмездно – независимо от того, есть ли у него такое право. Направление в неотложном случае не требуется, – утверждают в НСЗУ.