События В Харькове ДТП у «коня» на проспекте Независимости (видео) Вечерний Харьков 17:02 60 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП у «коня» на проспекте Независимости», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также Похоже, Е-паркування зашло не всем в Харькове (фото) Суд под Харьковом отправил за решетку убийцу трех человек В одном из районов Харькова масштабно отключили отопление в жилых домах БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Похоже, Е-паркування зашло не всем в Харькове (фото) События 16:22 Лента новостей В Харькове ДТП у «коня» на проспекте Независимости (видео) 17:02 Похоже, Е-паркування зашло не всем в Харькове (фото) 16:22 Суд под Харьковом отправил за решетку убийцу трех человек 16:04 В Украине обвально снизились капитальные инвестиции 15:42 В одном из районов Харькова масштабно отключили отопление в жилых домах 15:24 На Салтовке совсем «озверели» вороны 15:02 В Украине резко выросли цены на популярный продукт 14:44