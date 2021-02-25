Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Чуть не произошла трагедия, как в доме престарелых. Частный детский садик, ул. Ньютона, 106 (Dora family club).Находится на 1 этаже многоэтажного дома (законно ли).Сегодня там было отключения света, воспитатель поставил свечку и вышел с детьми гулять.А дальше пожар. Пожарные сработали очень оперативно. Пострадавших нет.А теперь самое главное: такого детского садика в реестре нет. Зато реклама есть. Сколько ещё должно произойти трагедий, чтобы такое больше не повторялось?», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.