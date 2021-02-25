Много лет в Украине идет борьба с торговцами редкими исчезающими видами цветов, занесенными в Красную книгу. И каждый раз с началом весны на улицах Харькова и в переходах метро как ни в чем ни бывало появляются продавцы первоцветов. Традиционно в марте на Харьковщине стартует операция «Первоцвет» – наказание грозит не только продавцам, но и покупателям краснокнижных растений.

Подснежники, пролески, ландыши, цикламены, шафран – эти растения в значительных объемах вывозятся для продажи в крупные города Украины, Словакии и Венгрии.– Массовый сбор раннецветущих видов растений приводит к уничтожению популяции отдельных видов, – отмечают в экоинспекции. – Основной целью природоохранной акции «Первоцвет» является пропаганда отказа от покупки первоцветов. Торговля ранними цветами (причем не только продажа, но и покупка) является нарушением законов Украины «О Красной книге Украины», «О растительном мире», «Об охране окружающей среды Украины» и других.Постановлением Кабинета министров Украины от 7 ноября 2012 №1030 предусмотрена компенсация за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания): подснежник белоснежный – 62 грн за растение; белоцвет весенний – 62 грн за растение; шафран Гейфеля – 62 грн за растение; рябчик шахматный – 49 грн за растение; сон большой – 49 грн за растение и др.По информации Государственной экологической инспекции, за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами, предусмотрена ответственность по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3655 гривен, с конфискацией растений или без таковой.За нарушение или ухудшение среды обитания растений, которые занесены в Красную книгу Украины, уничтожение, незаконное (или с нарушением установленного порядка) изъятие их из среды, а также нарушение условий содержания или выращивания таких растений в ботанических садах, дендрологических и зоологических парках, других специально созданных искусственных условиях, которое привело к гибели либо повреждению, предусмотрен штраф по статье 90 КУоП от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов, то есть от 340 до 510 грн, с конфискацией незаконно добытого. Для должностных лиц предусмотрен штраф на сумму от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 850 грн, с конфискацией незаконно добытого.По мнению специалистов, столь низкие штрафы никак не сдерживают аппетиты правонарушителей.