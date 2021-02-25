Первую прививку против коронавируса в Харьковской области сделали врачу из Харьковской областной инфекционной больницы.

Как пишет "Суспільне", об этом на брифинге 25 февраля сообщил директор "инфекционки" Павел Нартов.- Это женщина, которая работает в ковидном отделении с тяжелыми больными, кислородозависимыми больными. В этом отделении больше вирусная нагрузка, поэтому вероятность инфицирования врачей, медицинского персонала самая высокая, - сказал Нартов.По словам Нартова, коронавирусом эта врач еще не болела.- У нее есть семья, ребенок. Она себя будет оберегать этой прививкой. Я думаю, ее члены семьи тоже будут вакцинироваться, - добавил директор.Кроме того, вакцину получили первые 20 медработников Областной детской инфекционной больницы. По словам и. о. директора Департамента здравоохранения Геннадия Бондарчука, по рекомендациям ВОЗ в Харькове будут делать 100 прививок в смену.Процесс вакцинации рассчитан на четыре волны.Напомним, 23 февраля вакцина CoviShield была доставлена в Украину в количестве 500 тыс. доз. Вакцина произведена институтом вакцин Индии по лицензии компании AstraZeneca.Геннадий Бондарчук подчеркнул, что Харьковская область полностью готова к проведению прививочной кампании. Подготовлено 137 пунктов вакцинации. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение по программе Минздрава Украины.- Как и планировалось, в первую волну вакцинации прививки от COVID-19 получат медицинские работники мобильных бригад, работники учреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной болезнью, работники экстренной медицинской помощи. При этом медицинские работники смогут выбирать - какой именно вакциной привиться, - отметил Геннадий Бондарчук.Что касается условий хранения вакцины CoviShield - после открытия флакона она может сохраняться в течение 6 часов при температуре + 2 °С... +25 °С. Особых требований к проведению самой техники вакцинации нет. Вакцинироваться нужно дважды. Повторная прививка делается через 28 дней.