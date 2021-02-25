В Лозовском районе произошла серьёзная авария на водопроводе.

В частности, поврежден участок на отрезке от Краснопавловки к Лозовой, сообщили на сайте Лозовской объединенной территориальной громады.Из-за ЧП водоснабжение в Лозовой и Домахе - ограничено. По словам директора ГП "Лозоваяводосервис" Владимира Кириченко, в резервуарах предприятия есть запасы воды, но их экономят на вечер, когда люди вернутся с работы. Подать воду обещают в период с 18.00 до 23.00.Сейчас ремонт поврежденного участка ведется силами работников Харьковводоканала. Если водоснабжение не восстановят до 26 февраля, то воды в резервуарах ГП "Лозоваводосервис" должно хватить и на утро.Работники ГП "Лозоваводосервис" просят жителей нижних этажей не выбирать воду больше необходимого, чтобы не снижать давление для соседей с верхних этажей.Напомним, в начале феварля директор ГП "Лозоваводосервис" Владимир Кириченко заявил, что в Лозовой есть риск полного прекращения подачи воды жителям. Причина - в том, что с ростом стоимости энергоносителей, покупной воды и увеличением минимальной заработной платы предприятие несет значительные убытки. Так, за прошлый год и январь 2021 года из-за разницы между действующим тарифом и фактическими затратами предприятие потеряло более 10 миллионов гривен. По словам Кириченко, каждый месяц убытки будут расти на 1,2 миллиона.Такое положение дел ставит под угрозу обеспечение города водой, делает невозможным закупку материалов для проведения ремонтов сетей, приводит к задержке выплаты заработной платы. Работники предприятия жалуются, что не могут нормально кормить свои семьи и оплачивать коммунальные услуги.