С 2014 года в Харьковской области власти активно развивали областную инфраструктуру, частью которой были физкультурно-оздоровительные комплексы. Шесть из них открыли, однако еще три нынешнее руководство все еще не сдало в эксплуатацию.

Как сообщает издание "Слобідський край" , сегодня в Харьковской области уже работают физкультурно-оздоровительные комплексы в Боровой, Волчанске, Первомайском, Песочине, Золочеве и Краснограде. Еще три, в Краснокутске, Новопокровке и Дергачах - только ждут своего открытия. Их обещали открыть в прошлом году, однако этого так и не произошло.Наибольшую готовность для открытия имеет Дергачевский ФОК. Финансирование строительство этого спортивного объекта началось в 2018 году при руководстве Светличной на посту главы областной государственной администрации. А уже в 2020 году проект был полностью готов к сдаче, однако со сменой руководства пришли и проблемы.В частности, новый глава ХОГА, на тот момент, Алексей Кучер сообщал, что для открытия необходимо лишь получить разрешительные документы на ввод его в эксплуатацию и установить необходимое оборудование.Но обещания чиновников так и не оправдались. Следующая информация о возможном открытии объекта появилась уже в конце года, когда министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал, что с начала 2021 в ФОКе уже будут проходить спортивные занятия. Но по состоянию на 24 февраля, спортивный комплекс так и не открыл свои двери для посетителей.Оправдывая сложившуюся ситуацию, каждый чиновник называет свои причины. По словам мэра Дергачей Вячеслава Задоренко, на сегодняшний день существует проблема с передачей комплекса на баланс громады. Однако, как рассказала "Слободскому краю" заместитель председателя Харьковской РГА Оксана Малышева, есть декларация готовности, и на сегодня этот документ свидетельствует о готовности эксплуатации объекта.То есть открыть его чиновники могут, но необходимо привести в порядок некоторые другие моменты - назначить руководителей, сделать штатное расписание и оформить право собственности. Лишь потом, после обработки документации, вопрос по объекту необходимо будет выносить на сессию Харьковского райсовета с тем, чтобы передатьобъект в собственность громады.Достроили в Харьковской области и Краснокутский физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого началось в 2018 году. Хотя внутренние и внешние работы на сегодня уже завершили, тем не менее для открытия объекта все еще нет разрешительных документов.Еще один подобный объект начали строить в конце 2019 года в поселке Новопокровка в Чугуевском районе. В том же году были выполнены подготовительные работы и изготовлено проектно-сметную документацию будущего ФОКа. А уже в октябре прошло года в Харьковской ОГА сообщили, что проект будет готов до конца 2020 года. Однако, как выяснилось, в здании забыли установить систему отопления и на нее нужны дополнительные средства, которых у местной громады нет.Из-за отсутствия тепла в здании подрядчики не могут продолжать внутренние работы, хотя все материалы для этого есть. Более того, в помещении даже установили тренажеры и спортивное оборудование.Трудности добавились еще и потому, что с начала года громада начала работать в новом формате, объединившись с Эсхаровским, Введенским и Старопокровським советами. По словам чиновников сейчас все ресурсы направлены именно на решение имущественных вопросов, формирование новых отделов и структурных подразделений в совете.