Политолог Антон Авксентьев проанализировал грядущие выборы мэра Харькова. По мнению эксперта, наиболее интересным вариантом на второй тур выборов может стать противостояние Юлии Светличной с Михаилом Добкиным.

Более чем за 200 дней до потенциальных выборов мэра Харькова (если за дату голосования принимать 31 октября 2021-го) в «харьковском фэйсбуке» (иногда – с привлечением киевских спикеров) подозрительно часто стал прослеживаться тезис «третьего не дано – будет или Добкин, или Терехов». Учитывая, кто вообще является аудиторией украинского facebook’а, и какой «красной тряпкой» для них служит Михаил Добкин, несложно догадаться, кому этот тезис выгоден. Появилась и социология, которая в рамках «большой четверки» кандидатов с топовой узнаваемостью в Харькове вывела в лидеры искомую пару. Как и абзацем выше, сама социология тут под сомнение не ставится – Дениса знаю как профессионала с серьезной репутацией. Подискутировать тут можно только по поводу методики «перевзвеса» и дифференциации 85% готовых прийти согласно опросу на «однозначно приду» и «скорее приду», когда в итоге приходят не пойми какие из них 30%, а мы понимаем, каков реальный зимний процент отказов – НО это локальные дискуссии для социологов, а не интерпретаторов.Я о другом.Изменилась ли узнаваемость Зеленского в период с 28.12.2018 по 01.01.2019? Едва ли. Изменился ли «президентский рейтинг» после его новогоднего заявления о выдвижении? Безусловно. Продолжая параллель – кто-то кроме Добкина и Терехова уже всерьез обозначал свои амбиции баллотироваться в мэры? Кто-то ведет де-факто предвыборную кампанию? Кто-то еще согревает замерзших избирателей обещанием не подымать тарифы с политически монопольных харьковских билбордов?.. Сегодня мы меряем длину прыжка легкоатлетов, одни из которых уже в полёте, а другие еще не начали разбег.Мы постоянно зацикливаемся на процентах, вместо абсолютных величин, игнорируя фактор мобилизации и неоднородность структуры абсентеистов. Победа и 60% в первом туре – убедительно. 195 тысяч из более чем 1 миллиона – уже не так. Не пришло молчаливое большинство сторонников? Или угнетенные безальтернативностью противники, не видящие среди претендентов своего кандидата? В какой пропорции? Мы фокусируемся на том, как распределятся 195 тысяч избирателей Кернеса – сколько якобы-преемнику-№1, сколько якобы-преемнику-№2, сколько «оба не дотягивают». И игнорируем оставшиеся 850-900 тысяч – кто и как может их мобилизовать во всё таких же пандемических условиях? И тут не о пресловутых «сетках», соблазн которых, видимо, затягивает отдельных кандидатов – а о личностях и смыслах, ради которых ленивый избиратель готов будет дойти до участка.Если оставить затаившихся «черных лебедей» за скобками, где им пока самое место, и еще раз пройтись по «большой четверке» с топовой узнаваемостью, то…. Инерционно более сильная ассоциация с Кернесом (чем у Терехова), которую сейчас начнут всячески пытаться ослабить (не Фуксом единым – пойдет череда «откровений» из серии «и не друг, и не враг, а так»). Выгодна актуализация конфликтной гуманитарной повестки дня – в битве за «Кубок Жукова» Добкин у Терехова выиграет всегда. Возможность критиковать центральную (и местную в коммунальном кейсе «при Кернесе такого не было») власть и идти с протестной повесткой. При этом риск недопуска к выборам (хоть Добкина и отличают от Медведчука российские санкции, но для широкого загалу не суть) и ограниченный потенциал прироста (в т.ч. во втором туре).. Админресурс. Согласования в Киеве (ОП, Аваков). Фракции в советах. Вроде бы оптимальный расклад, но есть сразу несколько «но» (которые, видимо, и вынудили всеми правдами-неправдами не допускать выборов уже в марте). Главное – это казус позиционирования. С одной стороны, отчаянная попытка разорвать ментальный тандем «Добкин-Кернес» в сознании избирателей и монополизировать образ «продолжателя дела Кернеса», пародируя даже стиль общения на публике. С другой –людей Кернеса один за одним «уходят» из команды новой мэрии, и вообще «нужен аудит в городском хозяйстве» (такой вот плагиат из предвыборки Фельдмана и Черняка). С одной стороны, «звездное небо» - это деньги на ветер, но с другой «зоопарку - всё, врагам - закон» (на открытие зоопарка накануне формального старта кампании явно большие надежды). С одной стороны, «Жуков – наше всё», но с другой лучшие друзья в совете – «ЕС». Выглядит так, что благоприятный стартовый расклад достался «вечному заму» с размытой целевой аудиторией, который привык к назначаемому, а не электоральному измерению политики.. Именно Светличную Добкин неоднократно в эфирах сам называл своим главным идеологическим оппонентом и вместе с тем наиболее вероятным соперником во втором туре. Очевидно, он оценивает не только рейтинги (зависящие от структуры бюллетеня и информированности избирателей о выдвижении кандидата), но и баланс доверия, на который корректнее ориентироваться в межвыборный период. Плюс свежий опыт успешных кампаний и личной победы в округе, свои фракции в местных советах и выигрышный контраст с уже двумя ее сменщиками во главе ХОГА. Есть потенциал мобилизации «прогрессивного» лагеря, снятия вечного бинарного конфликта (примерно так, как это удалось Зеленскому в 2019-м); всё-таки и Добкин, и Терехов, и Фельдман – это больше про «консервативный лагерь». Из угроз – выдвижение 100500 кандидатов-спойлеров для оттягивания голосов. При этом на сегодня Светлчиная не заявлялась как кандидат в мэры – тут возможны самые разные карьерные траектории в Киеве, при которых в Харькове нынешний и.о. мэра вздохнет с облегчением (ведь с Добкиным электорат Светличной пересекается минимально, а вот с эклектичным Тереховым пересечения есть).. Учитывая, что «карфагенные намерения» остались в силе и при «временном правительстве» Терехова, по-прежнему вынужден бороться с мэрией. Осенний результат в 14% (с поздним стартом и при Кернесе в бюллетене) допускает как варианты собственного похода, так и влияния на расклад через публичную поддержку кого-либо из кандидатов. Показательно, как Добкин подхватил тему защиты «Барабашово» от рейдерского захвата городской властью – очевидно, что Добкину в лице Фельдмана больше нужен союзник, чем конкурент (в т.ч. за выдвижение по франшизе ОПЗЖ). К слову, этот фактор франшизы ОПЗЖ играет важную роль и может усилить Добкина / Фельдмана, ослабив позиции Терехова (но тут – как договорятся, как сыграет «фактор Ахметова» итп).Расклад сложнее, чем его запаковывают в темник от мэрии, что «их только двое». На расклад существенно влияют позиции (выдвижения или невыдвижения, публичная поддержка или наоборот итп) как всех названных игроков, так и оставшихся за скобками. Впервые с 2010-го эти выборы будут конкурентными, и с большой вероятностью они пройдут в два тура. Именно поэтому не стоит пренебрегать и теми фамилиями, у которых на сегодня невысокий рейтинг, но есть своя аудитория. Если всё-таки будет пара Добкин-Терехов – представьте, какую важность приобретают перед вторым туром все ЛОМы проукраинского поля. А если будет тот формат 2 тура, о котором как более вероятном говорит сам Добкин – он со Светличной – то это еще больше похоже на противостояние Кернеса и Авакова образца 2010-го. В общем, хоть черных лебедей и выселили из Парка Шевченко – кто знает, какие непрогнозируемые сейчас «черные лебеди» и как именно сыграют свою роль осенью.