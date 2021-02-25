Лидер партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» вместе с однопартийцами из харьковской ячейки посетили один из крупнейших заводов города «Коммунар».

В рамках рабочего визита на предприятие, Юрий Бойко ознакомился с теми трудностями, из-за которых сегодня завод не имеет возможности осваивать более серьезные объемы продукции, имея перспективы передового завода страны по производству как оборонной техники, так и частей космических технологий.«Предприятие имеет колоссальную историю, и колоссальный вклад вложило в науку страны. Завод имеет огромный потенциал и ему нужно помочь, чтобы и налогами не душили, и было кредитование, позволяющее осваивать интеллектуальную продукцию, которая является визитной карточкой нашей страны в мире.И в этом отношении, конечно, мы им должны помочь», - заявил лидер «ОП-ЗЖ»Нардеп также пообщался с коллективом предприятия и обсудил с руководством возможности взаимодействия в направлении решения сегодняшних проблем.«Государство должно помогать таким заводам, потому что это жемчужина нашей промышленности», - подчеркнул политик.