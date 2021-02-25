В этом году Великий пост начинается 15 марта и заканчивается 1 мая. Длится он будет 47 дней. 2 мая наступает Пасха.

Великий пост - это время подготовки христиан к Пасхе и воздержания от мясной и молочной пищи. Это один из самых длительных и строгих по ограничениям постов в году.



В 2021 году Пасхальный пост продлится с 15 марта до 1 мая. Верующих ожидают 6 недель ограничений в рационе, основной составляющей которого станет растительная пища, пишет Lite.



Готовиться к посту принято заранее, и уже за неделю до его начала из рациона исключают мясные блюда. Первая и последняя недели поста самые строгие в питании.



Воздержаться от поста необходимо в случае наличия серьезных заболеваний, беременным, детям и пожилым людям пост следует соблюдать с осторожностью.



Календарь постного питания в нестрогие дни подразумевает следующий режим:



Понедельник, среда, пятница - сухоядение. Допускается употребление фруктов и овощей, не прошедших термообработку, а также вода, компоты, травяной чай.



Вторник, четверг - горячая пища без масла. Это могут быть каши, супы (например, грибной бульон с картофелем или вермишелью).



Суббота, воскресенье - можно есть блюда с добавлением растительного масла. В рацион включают овощные рагу, запеченный картофель, свеклу, морковь, постный борщ, супы с овощной зажаркой на подсолнечном масле.



Злоупотреблять такими приправами как соль, сахар, перец и пряности в пост также не стоит. Отдавайте предпочтение пище, приготовленной на пару, гриле или в духовке.



Энергии в период поста прибавят орехи, маслины, сухофрукты (изюм, инжир), мед. Их также можно включать в свой рацион в умеренных количествах в нестрогие дни поста. Разрешены постный хлеб и другая выпечка без молока и яиц.