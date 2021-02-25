В семенах кунжута, что экспортировалось из Индии через Нидерланды, где было использовано при изготовлении энергетических батончиков обнаружили оксид этилена.

Об этом сообщили в Госпредпотребслужбы в Харьковской области с ссылкой на Информационное сообщение Системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).



Батончики производитель The Bar Factory BV, импортировала на территорию Украины The Climb Company, расположенной в Днепре.



В случае выявления указанного товара его необходимо изъять из обращения и сообщить об этом в районных управлений и Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Киеве.