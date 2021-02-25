В Дергачевском районе Харьковской области ликвидировали пожар в частном жилом доме

Об этом сообщили спасатели.



В среду, 24 февраля, в 17:06 к спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в переулке Годовом в пгт Казачья Лопань.



На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции перекрытия, кровли и чердачного помещения жилого дома на площади около 140 кв. м.



В 19:48 пожар был ликвидирован. Предполагаемая причина его возникновения — короткое замыкание.