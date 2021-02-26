На первом этапе вакцинации прививки получают медицинские сотрудники, далее планируют вакцинировать людей из группы риска. Для того чтобы сделать прививку обязательно нужно иметь при себе паспорт гражданина Украины.

Также идентификационный код, он нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом, пишет РБК-Украина.



Об этом рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.



"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил Животенюк.



Если же декларации с семейным врачом нет, тогда обязательно нужны паспорт и идентификационный код.



