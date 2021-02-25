События В Пушкина покажут знаменитую пьесу Леси Украинки Вечерний Харьков 20:00 132 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. В театре им. А.С. Пушкина идёт репетиция пьесы Леси Украинки «Лісова Пісня». Премьера состоится 3 апреля",- написано в сообщении. Читайте также Под Харьковом пожар в частном доме тушили несколько часов В Харькове пожар на протезном заводе: стали известны подробности Скоро Великий пост - что можно, а что нельзя делать БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом пожар в частном доме тушили несколько часов События 21:06 Лента новостей Под Харьковом пожар в частном доме тушили несколько часов 21:06 В Харькове пожар на протезном заводе: стали известны подробности 20:02 В Пушкина покажут знаменитую пьесу Леси Украинки 20:00 Скоро Великий пост - что можно, а что нельзя делать 19:20 В Харькове начали вакцинировать медиков 19:18 «Государство должно помогать, а не душить налогами»: Юрий Бойко с однопартийцами посетил предприятие «Коммунар» 19:08 В пятницу в Харькове будет тепло 19:02