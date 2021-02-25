Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

В театре им. А.С. Пушкина идёт репетиция пьесы Леси Украинки «Лісова Пісня». Премьера состоится 3 апреля",- написано в сообщении.

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