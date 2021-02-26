В Харькове, 26 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 52 (п. №2, стояк) до 20:00 26.02.21 г.



А также:



Индустриальный район:

пр. Московский, 318 (п. №3) до 20:00 26.02.21 г.



Киевский район:

ул. Донец-Захаржевская, 1/3 (п. №1) до 20:00 26.02.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 26.02.21 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк), ул. Достоевского, 15 до 20:00 26.02.21 г.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26.02.21 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 12 (стояк) до 20:00 26.02.21 г.