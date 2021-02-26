В преддверии 8 Марта на железной дороге запустят дополнительный скоростной поезд Интерсити сообщением Киев - Харьков.

Как сообщили в "Укрзалізниці" поезд + №719/720 будет курсировать пять дней - с 5 по 9 марта - и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.



Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai Rotem.



Из Киева поезд №720 будет отправляться 5 и 8 марта в 18:30 и прибывать в Харьков в 23:39.



Из Харькова в Киев поезд №719 поедет 6 и 9 марта: с Южного вокзала он будет отправляться в 05:54 и прибывать в Киев в 11:11.



По пути следования поезд будет делать остановки в Дарнице, Борисполе, Гребенке, Лубнах, Ромодане, Миргороде и Полтаве Киевской.