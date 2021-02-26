Из Харькова этим летом снова будут летать самолеты в Одессу.

Авиакомпания SkyUp В конце мая намерена возобновить этот рейс, пишет avianews.



Планируется, что первый самолет Харьков-Одесса вылетит 27 мая. Рейсы будут проводиться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.



Также в авикомпании запустят рейсы Львов-Одесса и Запорожье-Одесса.