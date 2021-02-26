Коммунальное предприятие «Харьковский дата центр» заключило договор на 1,9 миллиона гривен с ООО «Лот» по технической поддержке программного обеспечения к системе контроля оплаты услуг городских парковок.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , это уже третий подобный договор. В октябре 2019 уже был заключен договор на право использования этой системы на 2,96 миллиона гривен, а в августе 2020 за техподдержку системы 801 тысячу гривен.ООО «Лот» является владельцем компьютерной программы «Система оплаты свободной парковки «GUIDO». 29 декабря 2020 фирмой было передано Департамента цифровой трансформации Харьковского горсовета лицензию на использование этого программного обеспечения.