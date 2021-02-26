В семенах кунжута, экспортируемых из Индии, обнаружен оксид этилена. Экспортер - Talakshi Lalji & Co, Mumbai.

Об этом сообщили ва Госпродпотребслужбы в Харьковской области.



Также эти семена использовались при изготовлении энергетических батончиков (производитель - The Bar Factory BV, Duiven).



В связи с этим в случае выявления указанного груза в продаже операторы рынка обязаны обратиться в местные управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.