В харьковских роддомах закончилась вакцина БЦЖ.

Около месяца новорожденных выписывают без прививки от туберкулеза, пишет ГородХ.



Как сообщили областные власти, в больницах области вакцины БЦЖ нет, а когда она появится пока неизвестно.



По словам известного харьковского иммунолога, педиатра, доктора медицинских наук Андрея Волянского, вакцины БЦЖ нет не только в роддомах Харьковской области, но и по всей Украине.



"Истекла годность 500 000 доз болгарской вакцины, купленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года. Ни Минздрав, ни ЮНИСЕФ никак не комментируют происходящее", - написал Андрей Волянский на своей странице в Facebook.



Андрей Волянский также добавил, что Украина уже переживала дефицит вакцины в 2015-2016 годах, когда российская БЦЖ закончилась, а новых поставок не было.



"В 2015-2016 годах фонд ЮНИСЕФ не привозил никакие вакцины в Украину, в том числе. и БЦЖ. Первая поставка болгарской вакцины произошла в сентябре 2016 года. Более полумиллиона украинских новорожденных не были привиты", - заявил Андрей Волянский.



По словам иммунолога, "грандиозный эксперимент ЮНИСЕФ и МОЗ вызвал рост заболеваемости на туберкулез среди детей и доказал эффективность прививки".