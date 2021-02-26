В Киеве состоялся чемпионат Украины по кунг-фу, на котором сборная команда Харьковской области завоевала 18 медалей, в том числе 5 золотых.

Об этом сообщили областные власти.



Харьковскую область на чемпионате представляли спортсмены клубов «Мастер» и «Победа». По итогам чемпионата они завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.



Чемпионами Украины стали: Бровиков Антон (весовая категория - до 65кг), Банера Андрей (весовая категория - до 60 кг), Гилюта Дмитрий (весовая категория - до 70 кг), Добровольский Павел (весовая категория - до 80 кг) и Игорь Скорина (весовая категория - к 85кг).



В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла первое место.