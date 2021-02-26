Согласно официальным данным, промышленность Харьковщины испытывает серьезные проблемы.

Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, промышленность Харьковской области за январь текущего года сократила объемы продукции на 17,6%, что является одним из наихудших показателей за последние годы.Кроме того, согласно официальным данным, за 2020 год регион также показал падение объема реализованной промышленной продукции на 11%.Также на 10,5% сократились грузоперевозки, на 7,8% - индекс строительной продукции, а сумма задолженности по заработной плате за год выросла на 24% и составила рекордные 454 миллиона гривен.