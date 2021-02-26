Правительство одобрило решение об индексации пенсий с 1 марта. Уже в следующем месяце многие пенсионеры получат как минимум на сто гривен больше. Кто останется без добавки?

Кабмин принял постановление № 127 «О дополнительных мероприятиях социальной защиты пенсионеров в 2021 году», которым предусматривается проведение перерасчета пенсий, назначенных по закону «Об общеобязательном пенсионном страховании» и проводится индексация, то есть осовременивание заработной платы, на основании которой считается пенсия, сообщила «Вечернему Харькову» начальник управления пенсионного обеспечения ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Инна Колесниченко.– Проще говоря, Кабмин утвердил индексацию пенсии в марте этого года. Такие перерасчеты проводятся ежегодно. Но в прошлом году, например, индексация была проведена, согласно постановлению Кабмина, с 1 мая, – уточнила она.Как пояснила специалист, в формуле для назначения пенсии участвует показатель средней заработной платы, который ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышаются пенсии. Это приводит к тому, что «старые» пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а «новые», которые выходят на заслуженный отдых с таким же уровнем зарплаты и стажем, получают значительно больше.Чтобы исправить ситуацию, было принято решение ежегодно повышать уровень средней зарплаты за три года в формуле на определенный коэффициент.– Показатель средней заработной платы в Украине, участвующий в формуле определения зарплаты, из которой считается пенсия, увеличивается на коэффициент 1,11, – рассказывает начальник управления пенсионного обеспечения ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Инна Колесниченко. – В прошлом году средняя зарплата составляла 4888 грн 83 коп. Теперь ее умножают на коэффициент 1,11 и получается 5426 грн 60 коп. Это та средняя зарплата по стране, которая участвует в формуле для определения пенсии. При определении зарплаты, с которой рассчитывается пенсия с 1 марта 2021 года, для каждого человека определяется коэффициент его заработка и умножается на среднюю зарплату по Украине, то есть на 5426 грн 60 коп.Доплата пенсионерам в результате индексации, про словам специалиста, не может быть меньше ста гривен.– Даже если в результате перерасчета получилось, что доплата к пенсии составляет 50 гривен, ее поднимают до ста, – говорит Инна Колесниченко. – То есть у всех пенсионеров пенсия гарантированно вырастет как минимум на сто гривен. Возможно, и больше: у кого-то – на 300 гривен, а кого-то – на тысячу. Это зависит от проиндексированной зарплаты, из которой считается размер пенсии. Перерасчет проводится автоматически.Однако есть и исключения. Так, без доплаты останутся те, кто получает максимальную пенсию.– Максимальная пенсия не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан, – поясняет Инна Колесниченко. – На сегодняшний день этот минимум составляет 1769 гривен. Таким образом, размер максимальной пенсии в Украине – 17 690 гривен.Кроме того, индексация не касается пенсий, назначенных по спецзаконам – ученым и госслужащим.– Ученые и госслужашие не попадают под перерасчет, – говорит Инна Колесниченко. – И сейчас, в ходе индексации, мы будем анализировать и смотреть, кому из них выгодно перейти на пенсию по закону «Об общеобязательном пенсионом страхованию», то есть на обычную пенсию по возрасту. Будем приглашать таких пенсионеров в Пенсионный фонд и переводить на другой вид пенсии по их заявлению.