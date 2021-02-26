В Харьковской области в посевах озимых и рапса замечены колонии грызунов.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Специалисты за минувшую неделю обнаружили в посевах озимой пшеницы и рапса наличие мышевидных грызунов численностью 1-2 колонии на гектаре с распространенностью 78-100%.В многолетних травах их численность составляла 1-4 колонии на гектаре при распространенности 100%; на непаханных землях 1,8 -3 колонии на гектаре при распространенности 100%."Сейчас сдерживающими факторами для мышевидных грызунов являются периодические оттепели, гололед и замерзание талой воды на полях и в норах. Стабильная температура воздуха, длительный период без снежного покрова или же наличие стабильного снежного покрова будет способствовать жизнедеятельности грызунов", - отметили в Госпродпотребслужбе.Как отмечают агрометеорологи, вследствие большого количества осадков на полях большинства областей увеличился или образовался надежный снежный покров. Существенной угрозы вымерзания не возникало, перезимовка озимых происходит при удовлетворительных условиях, пишет АПК-Информ."Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур и многолетних трав составляла -2...-8 °С, что выше критической температуры вымерзания. В восточных, Одесской и Херсонской областях минимальная температура на глубине 3 см понижалась до -9...-12 °С, что может быть опасно для посевов озимого ячменя и озимого рапса", — уточняется в обзоре Укргидрометцентра.