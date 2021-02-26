В 2020 году в Харьковской области умерло гораздо больше людей, чем в предыдущие годы, а рождаемость упала до рекордно низкого уровня.

В 2020 году, по данным областного управления статистики, в Харьковской области умерло больше 44 тысяч человек. Больше 44 тысяч человек - это как Мерефа и Песочин вместе взятые.Отметим, что в прошлом году в Харьковской области родилось в 2,6 раза меньше людей, чем умерло. Это — очень большой разрыв по сравнению с другими годами. Пять лет назад смертность в регионе тоже превышала рождаемость, но всего в 1,8 раз. В то же время в области прибавилось 16729 новых жителей, что чуть больше Богодухова. Продолжительность жизни харьковчанок в среднем 76 лет, харьковчан - 67 лет.По данным Госстата, в 2020 году украинцы чаще всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и пневмоний. Разбивки по областям Госстат не дает, но тенденции — общие для всех регионов. Смертей от болезней системы кровообращения стало больше на 15 тысяч, чем в прошлом году, пневмоний — на 4 тысячи.Рождаемость в Харьковской области падает давно, еще с начала 1990-х годов, и это — всеукраинская тенденция. В 2020 году детей в регионе родилось в два раза меньше, чем в 1989 году. До этого худшим для демографии годом считался 2001-й, когда в области родилось чуть больше 19 тысяч детей.Но были и всплески рождаемости. В 2012-м и 2014-м году в области рождалось больше 27 тысяч детей. Демографы объясняют это тем, что в эти годы вступили в детородный возраст люди, рожденные во время бэби-бума конца 80-х.Кроме того, в 2020 году жители Харьковской области довольно редко вступали в брак. Так, по сравнению с 2019 годом количество женившихся пар уменьшилось на треть. Демографы говорят, что в високосные годы люди всегда женятся меньше — существует суеверие, что такой брак будет несчастливым, и многие молодожены ему следуют. Внесла свои коррективы и пандемия.