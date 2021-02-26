В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление, политическое и санкционное, на РФ для того, чтобы заставить ее деоккупировать Крым, говорится в заявлении МИД.

"С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова. Это осуществляется через системные нарушения прав человека, жестокие репрессии против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинцев и крымских татар, преследуется Православная Церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожено независимые СМИ", - говорится в заявлении ведомства.В МИД также добавили, что РФ на полуострове проводит "усиленную милитаризацию", что представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона.Украина поблагодарила союзников и партнеров за поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности."Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - говорится в заявлении МИД.Напомним, что 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя.