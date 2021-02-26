В Богодуховской городской территориальной громаде несколько раз в году – на знаменательные праздники – будут вывешивать красно-черные флаги ОУН.

Как сообщается, флаги ОУН будут поднимать наравне с государственным флагом.Соответствующее решение было принято на сессии Богодуховского горсовета.Отмечается, что заявление о поднятии по праздникам красно-черных флагов ОУН наравне с государственным ранее подавали представители "Объединения Добровольцев".— За 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Именно за это я воевал, — отметил руководитель "Объединения Добровольцев" Харьковской области Артур Трепелец.По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг ОУН будут поднимать возле административного здания горсовета в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших. Таких дат 17. Это государственные праздники, а также 1 января — день рождения Степана Бандеры и 30 июня — провозглашение Акта возобновления Независимости Украины.