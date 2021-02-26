Укус шмеля – к беременности, а мутная вода – к неприятностям. В народном толковании сновидений есть определенная логика и вполне рациональное объяснение ночных фантазий. Как предотвратить беду, предсказанную во сне, и что предпринять, дабы хороший сон наверняка исполнился, – с читателями «Вечернего Харькова» поделился этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, один из авторов научного издания «Народний сонник», профессор НТУ «ХПИ» Михаил Красиков.

В чем логика толкования снов



Все пережитое во сне имеет значение

К чему снятся мужские штаны?

Приснись жених невесте

Вещие сны как предзнаменование

Как избавиться от плохого сна

Каким сонникам можно доверять?

Толкование сновидений интересовало людей с самой глубокой архаики, когда человек вообще стал о чем-то задумываться.– Специфика самой древней культуры заключается в том, что для нее характерен первобытный синкретизм, когда все в сознании людей находилось в состоянии слиянности. В частности, человек не видел особой разницы между сном и явью. Все, что ему снилось, он воспринимал как некую действительность, которая принципиально не отличалась от той, в которой он физически существовал, – рассказывает Михаил Красиков. – Если ему, например, во сне являлись умершие предки – значит, они хотели сообщить о чем-то, предупредить об опасности и т.д. (с определенной информацией могли являться во сне и животные, и растения, и даже явления природы). Во сне человек видел умерших живыми — как же ему было поверить, что их нет? Они есть, но в параллельной реальности, границы которой не на замке.Несмотря на то что человечество уже давно поделило мир на сон (как некую неправду в плане бытия) и явь (как реальную жизнь), тем не менее даже при материалистическом подходе нет непроходимой грани между этими двумя мирами.– Есть культурная традиция, которая всегда отождествляла сон с некой особой реальностью, согласно которой сновидения имеют самое прямое отношение к непосредственной жизни, – говорит культуролог. – Эта тема очень популярна у психоаналитиков. Ею активно занимаются психологи, психотерапевты, психиатры. Наиболее известен в этой области австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд, который изучал психологию сновидений и написал об этом книгу.Однако помимо научной концепции есть и народное толкование сновидений, которое имеет определенную логику.Сновидения, по словам этнографа, считаются малым фольклорным жанром и относятся к такой разновидности, как приметы. Большое значение в их толковании имеет созвучие, рифма.– Снится криница – будет вдовица, снится уж – будет муж, снится корова – будет хвороба, – приводит примеры Михаил Красиков. – Огромное количество таких фонетических созвучий являются основополагающими в толковании сновидений.Еще один принцип, определяющий логику толкования снов, – принцип противоположностей.– Если снится, что смеешься во сне – будешь плакать. Если льешь слезы – есть шанс повеселиться, – перечисляет культуролог. – Если увидел во сне, что вступил в навоз, – это к прибыли. Примета работает и в случае, когда на тебя в реальности нагадит птичка или вступишь в экскременты. А вот если снятся деньги, особенно мелочь, то совсем не к богатству, не к удаче, а наоборот – к слезам и неприятностям.Отсюда вытекает еще один принцип народного толкования снов – метафорика, подобие.– Что может предвещать слезы? Увиденные во сне любые ягоды, которые напоминают слезинки. Особенно страшно увидеть во сне черные ягоды – черный виноград или чернику. Это будут уже не просто слезы, а горе, потеря кого-то из близких, – говорит этнограф.– Яйца в ряде толкований тоже предвещают слезы. Хотя, в принципе, ряд предметов и явлений имеют множество толкований. И те же яйца, например, судя по моим записям, сделанным в Волчанском районе Харьковщины, означают, что кто-то явится. То есть тут толкование происходит по принципу созвучности начала слов, что близко анафоре.На самом деле метафор очень много. Причем, по словам этнографа, негативных толкований сновидений гораздо больше, чем хороших.– Например, если снится, что кто-то плывет в лодке – это к смерти, а если ты плывешь, то непосредственно к твоей, поскольку лодка похожа на гроб, да и погребальный обычай некогда был связан с транспортировкой мертвеца на лодке. Смерть предвещает и сон, в котором ты строишь хату. Логика здесь понятна: новый дом — это гроб, «домовина» по-украински, – рассказывает Михаил Красиков. – Если снится, что в хате падает сволок (центральная балка), – жить хозяину недолго; если снится, что рухнула крыша или стена, – дама с косой поджидает близких людей.Все переживаемые во сне ощущения, которые человек может испытать в реальности, – звуковые, тактильные, зрительные, слуховые, – тоже имеют свое значение.– Например, вода – очень популярный сон, в толковании которого имеет значение, какая она. Если находишься в чистой воде, все у тебя будет хорошо и радостно. А вот если вода мутная, ничего приятного такой сон не предвещает, чаще это к болезни, – рассказывает Михаил Красиков. – Аналогичная история – с горой. Если человек на нее взбирается, да еще и с трудом, значит, будет какое-то горе. А если спускается с горы, горе будет уменьшаться. Гора по фонетическому созвучию ассоциируется с горем (это называется паронимией — когда сопрягаются слова близкие по звучанию, но далекие по смыслу), тем не менее толкование ее неоднозначно.Еще один принцип, по которому строятся сновидения, – метонимия.– Это принцип, когда часть символизирует целое. Например, известный пример плохого сна, когда выпадает зуб. Зуб символизирует человека – если снится, что выпал, значит, к смерти. Но тут важны нюансы: если испытал боль во сне – значит, уйдет из жизни человек, о котором будешь сожалеть; если с кровью – потеряешь кровного родственника; если выпал без боли и крови – услышишь о смерти знакомого. И имеет значение — какой зуб: если передний — умрет кто-то из родителей, если чуть дальше — из близкой родни.Немало снов предвещают беременность.– Например, достаточно известная примета – рыба в любом виде. Если молодой женщине снится, что она ее ловит – значит, точно «понесет», – говорит Михаил Красиков. – О скором появлении потомства говорят и цветы. Причем, что любопытно, белые цветы снятся беременной к девочке, а красные – к мальчику. Такую традицию я записал в Закарпатье. Цветы вообще чаще всего снятся к хорошему. Главное, чтобы они были живые, потому что искусственные предвещают траур, что и понятно.А еще беременность предвещает укус пчелы или шмеля.– Мною записан замечательный рассказ одной женщины, которая встречалась с парнем и тот ее бросил. И вот ей снится, что в ногу ее ужалил шмель и вся конечность распухла. Знающие люди истолковали, к чему такое сновидение. Так и вышло – по прошествии девяти месяцев она действительно родила ребенка, – рассказывает этнограф. – Метафора тут очевидна. Укус шмеля ассоциируется с половым актом, а распухшая нога – с растущим животом.А если женщине снятся мужские штаны, то она непременно родит мальчика.Есть ряд сновидений, которые предвещают дорогу.– Если женщине снится, что она расчесывает волосы, особенно длинные, то наверняка отправится в путь, – говорит Михаил Красиков, – Опять же есть реальный рассказ женщины: не думала не гадала никуда ехать, но тут приснился такой сон – и через два дня обстоятельства действительно вынудили собираться в дорогу.В народной культуре есть традиция, как заказать сон. Накануне Рождества, под Новый год, на день святого Андрея или святой Катерины, когда происходят гадания, девушки обязательно заказывали сны, в которых бы им явился суженый.– Например, на Слобожанщине девушка клала под подушку гребень и загадывала, чтобы приснился жених – расчесал ей волосы этим гребнем. Согласно толкованиям сновидений, гребень (он) снится к жениху. Таким образом, и мантика, то есть гадание, и толкование сна тут совпадают, – рассказывает Михаил Красиков. – Кстати, мужские штаны тоже клали под подушку, чтоб приснился жених. Многие девушки ставили перед кроватью мисочку с водой, на нее клали две палочки, изображающие мостик, а иногда сверху еще и пирожок для приманки жениха – ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Должен был присниться парень, который переведет ее через этот мосточек.И суженые во сне действительно являлись, о чем свидетельствуют реальные записанные этнографом истории.– Меня потряс рассказ одной женщины. Во сне она увидела, как парень ведет ее по мосточку, и вдруг... одна из дощечек провалилась, и она рухнула вниз. «От таке і життя у мене було», – резюмировала женщина, – говорит Михаил Красиков.По его словам, сновидения накануне определенных дат или дней недели считаются очень сильными, вещими, поэтому им всегда придавали огромное значение. Правда, в разных странах мира и разных регионах Украины существует разное мнение, накануне каких дней сон является вещим.– Я, например, записывал приметы, что сны сбываются накануне пятницы и понедельника, тогда как в некоторых традициях сны с воскресенья на понедельник считаются пустыми, – замечает фольклорист.Вещими считаются сны, в которых видят не только реальных людей и вещи, а, например, Деву Марию, Иисуса Христа, святых, что является предзнаменованием грядущих событий. В экспедициях по Украине Михаил Красиков собрал немало таких историй. Записывали их и его коллеги еще в ХІХ веке и в первой половине ХХ-го.– Это было в 1920-е годы на Винничине. Пастуху Якову Мысыку во сне явилась Дева Мария. Она сказала, что скоро будет большая беда, но можно спастись, если в Иосафовой долине поставить кресты. И у кого кресты будут самые высокие, только те и спасутся, – повествует Михаил Красиков. – Яков, понятное дело, рассказал свой сон близким... Чуть ли не со всех концов Украины в эту долину стали стекаться люди с крестами. ГПУ не успевало их арестовывать по дороге, отнимать кресты, но не смогло блокировать долину – 40 тысяч крестов, увешанных рушниками, все-таки было там поставлено. И... наступил Голодомор 1932–1933 годов, а потом грянула Вторая мировая. Кому из тех, кто ставил кресты, удалось спастись, неизвестно; известно лишь, что саперы вскоре все эти кресты ликвидировали.Перед войной, уверяет этнолог, многие видели вещие сны.– Мне удалось записать ряд историй, которыми поделились родственники людей, видевших такие сны, – продолжает Михаил Красиков. – Например, отцу одной женщины весной 1941 года приснилось небо, полностью закрытое огромными стаями черных птиц. А когда началась война, он понял, что сон символизировал вражеские самолеты, которые бомбили города и села. Часто людям снились полчища крыс. Кстати, интересно то, что перед войной крысы не только снились – они действительно целыми полчищам перебегали дороги. И такие явления как во сне, так и наяву считались предвестием большой беды.Михаил Красиков говорит, что в ходе своих следующих экспедиций обязательно выяснит, какие образы приходили людям во снах накануне пандемии коронавируса.– Какое-то предзнаменование в сновидениях было обязательно, – уверен этнограф.В народной культуре предусмотрено все, в том числе и то, как сделать, чтобы хороший сон вспомнился и исполнился, а плохой ушел без следа.– Один их записанных мною способов, позволяющих вспомнить подробности сна, от которого осталось лишь приятное «послевкусие», – прикусить мизинчик. Тогда сон не только вспомнится, но и сбудется. Кстати, с мизинцем связаны и другие манипуляции, к которым прибегают ревнивые жены или мужья, – рассказывает Михаил Красиков. – Допустим, жена слышит, как муж разговаривает с кем-то во сне, но бормочет что-то невнятное. А ей так хочется узнать правду-матку. Согласно народной традиции, стоит взять супруга за мизинец – и он тут же выложит все как на духу.К сожалению, человек нередко видит плохие сны. Конечно же, он хочет поскорее избавиться и от неприятных ощущений, оставленных ночным кошмаром, и от негативных последствий, которые он предвещает.– Самое простое – проснувшись, посмотреть в окно и сказать: «Куда ночь – туда и сон». Почему в окно? Потому что оно считается границей между миром, освоенным человеком, и неосвоенным, в том числе иномирным. Поэтому сон отсылается как бы в небытие – и тогда он не сбудется. Помогает и такая магическая фраза, как «Самсон, Самсон, забери мой сон» – Самсон чисто по звучанию попал в эту магическую формулу. Подобные манипуляции можно произвести и с водой. Проснувшись, пойти в ванную, включить кран и, глядя на воду, сказать: «Куда вода – туда и сон», – приводит примеры культуролог. – Я сам в это верю и произвожу такие магические действия.Толкование сновидений известно с давних времен: оно есть и в античных трагедиях, и в текстах времен Средневековья, и в произведениях классиков XIX века.– Первый сонник был создан еще в античности. Были популярны такие сборники и в более поздние времена. В Европе они регулярно издавались и использовались во многих семьях, – рассказывает Михаил Красиков. – Очень популярным был сонник Мартына Задеки, который упоминается Пушкиным в «Евгении Онегине». Не было, наверное, ни одной женщины в дворянском сословии, которая не имела бы такого сонника. В Украине первые сонники появились в XVII столетии – в переводе с польского. Они были печатные и рукописные. В народной культуре и сейчас существуют рукописные сонники – мы их изредка обнаруживаем во время экспедиций.Сонники и сегодня издаются массовыми тиражами.– Сонники, основанные на народных традициях, на народных представлениях о том, что означает тот или иной сон, составляются учеными и отражают то, что народ веками считал достоверным. По крайней мере, в этих толкованиях есть своя логика. А вот «коммерческим» изданиям я бы не стал доверять, потому что происхождение их толкований (особенно снов, где фигурируют реалии ХХІ века) неизвестно. Непонятно, откуда это все взято – возможно, просто с потолка, – замечает Михаил Красиков.