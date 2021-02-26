Укус шмеля – к беременности, а мутная вода – к неприятностям. В народном толковании сновидений есть определенная логика и вполне рациональное объяснение ночных фантазий. Как предотвратить беду, предсказанную во сне, и что предпринять, дабы хороший сон наверняка исполнился, – с читателями «Вечернего Харькова» поделился этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, один из авторов научного издания «Народний сонник», профессор НТУ «ХПИ» Михаил Красиков.Толкование сновидений интересовало людей с самой глубокой архаики, когда человек вообще стал о чем-то задумываться.
– Специфика самой древней культуры заключается в том, что для нее характерен первобытный синкретизм, когда все в сознании людей находилось в состоянии слиянности. В частности, человек не видел особой разницы между сном и явью. Все, что ему снилось, он воспринимал как некую действительность, которая принципиально не отличалась от той, в которой он физически существовал, – рассказывает Михаил Красиков. – Если ему, например, во сне являлись умершие предки – значит, они хотели сообщить о чем-то, предупредить об опасности и т.д. (с определенной информацией могли являться во сне и животные, и растения, и даже явления природы). Во сне человек видел умерших живыми — как же ему было поверить, что их нет? Они есть, но в параллельной реальности, границы которой не на замке.
Несмотря на то что человечество уже давно поделило мир на сон (как некую неправду в плане бытия) и явь (как реальную жизнь), тем не менее даже при материалистическом подходе нет непроходимой грани между этими двумя мирами.
– Есть культурная традиция, которая всегда отождествляла сон с некой особой реальностью, согласно которой сновидения имеют самое прямое отношение к непосредственной жизни, – говорит культуролог. – Эта тема очень популярна у психоаналитиков. Ею активно занимаются психологи, психотерапевты, психиатры. Наиболее известен в этой области австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд, который изучал психологию сновидений и написал об этом книгу.
Однако помимо научной концепции есть и народное толкование сновидений, которое имеет определенную логику.
В чем логика толкования снов
Сновидения, по словам этнографа, считаются малым фольклорным жанром и относятся к такой разновидности, как приметы. Большое значение в их толковании имеет созвучие, рифма.
– Снится криница – будет вдовица, снится уж – будет муж, снится корова – будет хвороба, – приводит примеры Михаил Красиков. – Огромное количество таких фонетических созвучий являются основополагающими в толковании сновидений.
Еще один принцип, определяющий логику толкования снов, – принцип противоположностей.
– Если снится, что смеешься во сне – будешь плакать. Если льешь слезы – есть шанс повеселиться, – перечисляет культуролог. – Если увидел во сне, что вступил в навоз, – это к прибыли. Примета работает и в случае, когда на тебя в реальности нагадит птичка или вступишь в экскременты. А вот если снятся деньги, особенно мелочь, то совсем не к богатству, не к удаче, а наоборот – к слезам и неприятностям.
Отсюда вытекает еще один принцип народного толкования снов – метафорика, подобие.
– Что может предвещать слезы? Увиденные во сне любые ягоды, которые напоминают слезинки. Особенно страшно увидеть во сне черные ягоды – черный виноград или чернику. Это будут уже не просто слезы, а горе, потеря кого-то из близких, – говорит этнограф.
– Яйца в ряде толкований тоже предвещают слезы. Хотя, в принципе, ряд предметов и явлений имеют множество толкований. И те же яйца, например, судя по моим записям, сделанным в Волчанском районе Харьковщины, означают, что кто-то явится. То есть тут толкование происходит по принципу созвучности начала слов, что близко анафоре.
На самом деле метафор очень много. Причем, по словам этнографа, негативных толкований сновидений гораздо больше, чем хороших.
– Например, если снится, что кто-то плывет в лодке – это к смерти, а если ты плывешь, то непосредственно к твоей, поскольку лодка похожа на гроб, да и погребальный обычай некогда был связан с транспортировкой мертвеца на лодке. Смерть предвещает и сон, в котором ты строишь хату. Логика здесь понятна: новый дом — это гроб, «домовина» по-украински, – рассказывает Михаил Красиков. – Если снится, что в хате падает сволок (центральная балка), – жить хозяину недолго; если снится, что рухнула крыша или стена, – дама с косой поджидает близких людей.
Все пережитое во сне имеет значение
Все переживаемые во сне ощущения, которые человек может испытать в реальности, – звуковые, тактильные, зрительные, слуховые, – тоже имеют свое значение.
– Например, вода – очень популярный сон, в толковании которого имеет значение, какая она. Если находишься в чистой воде, все у тебя будет хорошо и радостно. А вот если вода мутная, ничего приятного такой сон не предвещает, чаще это к болезни, – рассказывает Михаил Красиков. – Аналогичная история – с горой. Если человек на нее взбирается, да еще и с трудом, значит, будет какое-то горе. А если спускается с горы, горе будет уменьшаться. Гора по фонетическому созвучию ассоциируется с горем (это называется паронимией — когда сопрягаются слова близкие по звучанию, но далекие по смыслу), тем не менее толкование ее неоднозначно.
Еще один принцип, по которому строятся сновидения, – метонимия.
– Это принцип, когда часть символизирует целое. Например, известный пример плохого сна, когда выпадает зуб. Зуб символизирует человека – если снится, что выпал, значит, к смерти. Но тут важны нюансы: если испытал боль во сне – значит, уйдет из жизни человек, о котором будешь сожалеть; если с кровью – потеряешь кровного родственника; если выпал без боли и крови – услышишь о смерти знакомого. И имеет значение — какой зуб: если передний — умрет кто-то из родителей, если чуть дальше — из близкой родни.
К чему снятся мужские штаны?
Немало снов предвещают беременность.
– Например, достаточно известная примета – рыба в любом виде. Если молодой женщине снится, что она ее ловит – значит, точно «понесет», – говорит Михаил Красиков. – О скором появлении потомства говорят и цветы. Причем, что любопытно, белые цветы снятся беременной к девочке, а красные – к мальчику. Такую традицию я записал в Закарпатье. Цветы вообще чаще всего снятся к хорошему. Главное, чтобы они были живые, потому что искусственные предвещают траур, что и понятно.
А еще беременность предвещает укус пчелы или шмеля.
– Мною записан замечательный рассказ одной женщины, которая встречалась с парнем и тот ее бросил. И вот ей снится, что в ногу ее ужалил шмель и вся конечность распухла. Знающие люди истолковали, к чему такое сновидение. Так и вышло – по прошествии девяти месяцев она действительно родила ребенка, – рассказывает этнограф. – Метафора тут очевидна. Укус шмеля ассоциируется с половым актом, а распухшая нога – с растущим животом.
А если женщине снятся мужские штаны, то она непременно родит мальчика.
Есть ряд сновидений, которые предвещают дорогу.
– Если женщине снится, что она расчесывает волосы, особенно длинные, то наверняка отправится в путь, – говорит Михаил Красиков, – Опять же есть реальный рассказ женщины: не думала не гадала никуда ехать, но тут приснился такой сон – и через два дня обстоятельства действительно вынудили собираться в дорогу.
Приснись жених невесте
В народной культуре есть традиция, как заказать сон. Накануне Рождества, под Новый год, на день святого Андрея или святой Катерины, когда происходят гадания, девушки обязательно заказывали сны, в которых бы им явился суженый.
– Например, на Слобожанщине девушка клала под подушку гребень и загадывала, чтобы приснился жених – расчесал ей волосы этим гребнем. Согласно толкованиям сновидений, гребень (он) снится к жениху. Таким образом, и мантика, то есть гадание, и толкование сна тут совпадают, – рассказывает Михаил Красиков. – Кстати, мужские штаны тоже клали под подушку, чтоб приснился жених. Многие девушки ставили перед кроватью мисочку с водой, на нее клали две палочки, изображающие мостик, а иногда сверху еще и пирожок для приманки жениха – ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Должен был присниться парень, который переведет ее через этот мосточек.
И суженые во сне действительно являлись, о чем свидетельствуют реальные записанные этнографом истории.
– Меня потряс рассказ одной женщины. Во сне она увидела, как парень ведет ее по мосточку, и вдруг... одна из дощечек провалилась, и она рухнула вниз. «От таке і життя у мене було», – резюмировала женщина, – говорит Михаил Красиков.
По его словам, сновидения накануне определенных дат или дней недели считаются очень сильными, вещими, поэтому им всегда придавали огромное значение. Правда, в разных странах мира и разных регионах Украины существует разное мнение, накануне каких дней сон является вещим.
– Я, например, записывал приметы, что сны сбываются накануне пятницы и понедельника, тогда как в некоторых традициях сны с воскресенья на понедельник считаются пустыми, – замечает фольклорист.
Вещие сны как предзнаменование
Вещими считаются сны, в которых видят не только реальных людей и вещи, а, например, Деву Марию, Иисуса Христа, святых, что является предзнаменованием грядущих событий. В экспедициях по Украине Михаил Красиков собрал немало таких историй. Записывали их и его коллеги еще в ХІХ веке и в первой половине ХХ-го.
– Это было в 1920-е годы на Винничине. Пастуху Якову Мысыку во сне явилась Дева Мария. Она сказала, что скоро будет большая беда, но можно спастись, если в Иосафовой долине поставить кресты. И у кого кресты будут самые высокие, только те и спасутся, – повествует Михаил Красиков. – Яков, понятное дело, рассказал свой сон близким... Чуть ли не со всех концов Украины в эту долину стали стекаться люди с крестами. ГПУ не успевало их арестовывать по дороге, отнимать кресты, но не смогло блокировать долину – 40 тысяч крестов, увешанных рушниками, все-таки было там поставлено. И... наступил Голодомор 1932–1933 годов, а потом грянула Вторая мировая. Кому из тех, кто ставил кресты, удалось спастись, неизвестно; известно лишь, что саперы вскоре все эти кресты ликвидировали.
Перед войной, уверяет этнолог, многие видели вещие сны.
– Мне удалось записать ряд историй, которыми поделились родственники людей, видевших такие сны, – продолжает Михаил Красиков. – Например, отцу одной женщины весной 1941 года приснилось небо, полностью закрытое огромными стаями черных птиц. А когда началась война, он понял, что сон символизировал вражеские самолеты, которые бомбили города и села. Часто людям снились полчища крыс. Кстати, интересно то, что перед войной крысы не только снились – они действительно целыми полчищам перебегали дороги. И такие явления как во сне, так и наяву считались предвестием большой беды.
Михаил Красиков говорит, что в ходе своих следующих экспедиций обязательно выяснит, какие образы приходили людям во снах накануне пандемии коронавируса.
– Какое-то предзнаменование в сновидениях было обязательно, – уверен этнограф.
Как избавиться от плохого сна
В народной культуре предусмотрено все, в том числе и то, как сделать, чтобы хороший сон вспомнился и исполнился, а плохой ушел без следа.
– Один их записанных мною способов, позволяющих вспомнить подробности сна, от которого осталось лишь приятное «послевкусие», – прикусить мизинчик. Тогда сон не только вспомнится, но и сбудется. Кстати, с мизинцем связаны и другие манипуляции, к которым прибегают ревнивые жены или мужья, – рассказывает Михаил Красиков. – Допустим, жена слышит, как муж разговаривает с кем-то во сне, но бормочет что-то невнятное. А ей так хочется узнать правду-матку. Согласно народной традиции, стоит взять супруга за мизинец – и он тут же выложит все как на духу.
К сожалению, человек нередко видит плохие сны. Конечно же, он хочет поскорее избавиться и от неприятных ощущений, оставленных ночным кошмаром, и от негативных последствий, которые он предвещает.
– Самое простое – проснувшись, посмотреть в окно и сказать: «Куда ночь – туда и сон». Почему в окно? Потому что оно считается границей между миром, освоенным человеком, и неосвоенным, в том числе иномирным. Поэтому сон отсылается как бы в небытие – и тогда он не сбудется. Помогает и такая магическая фраза, как «Самсон, Самсон, забери мой сон» – Самсон чисто по звучанию попал в эту магическую формулу. Подобные манипуляции можно произвести и с водой. Проснувшись, пойти в ванную, включить кран и, глядя на воду, сказать: «Куда вода – туда и сон», – приводит примеры культуролог. – Я сам в это верю и произвожу такие магические действия.
Каким сонникам можно доверять?
Толкование сновидений известно с давних времен: оно есть и в античных трагедиях, и в текстах времен Средневековья, и в произведениях классиков XIX века.
– Первый сонник был создан еще в античности. Были популярны такие сборники и в более поздние времена. В Европе они регулярно издавались и использовались во многих семьях, – рассказывает Михаил Красиков. – Очень популярным был сонник Мартына Задеки, который упоминается Пушкиным в «Евгении Онегине». Не было, наверное, ни одной женщины в дворянском сословии, которая не имела бы такого сонника. В Украине первые сонники появились в XVII столетии – в переводе с польского. Они были печатные и рукописные. В народной культуре и сейчас существуют рукописные сонники – мы их изредка обнаруживаем во время экспедиций.
Сонники и сегодня издаются массовыми тиражами.
– Сонники, основанные на народных традициях, на народных представлениях о том, что означает тот или иной сон, составляются учеными и отражают то, что народ веками считал достоверным. По крайней мере, в этих толкованиях есть своя логика. А вот «коммерческим» изданиям я бы не стал доверять, потому что происхождение их толкований (особенно снов, где фигурируют реалии ХХІ века) неизвестно. Непонятно, откуда это все взято – возможно, просто с потолка, – замечает Михаил Красиков.