По состоянию на 26 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 385 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 83 137 случаев заболевания COVID-19, 5 225 человек находятся под медицинским наблюдением, 76 344 пациента выздоровели, 1 568 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 февраля в Украине зафиксировано 8 003 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 333 844 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 25 742 человека умерли, 1 163 555 - выздоровели.