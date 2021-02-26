Отмена льготного тарифа на «свет» – это цветочки. Цена электроэнергии будет только расти. Уже в апреле это ощутят на себе семьи, которые расходуют больше 300 киловатт-часов. Эксперты утверждают, что экономить на электричестве можно от 10% до 100%. Как же этого добиться?

Как добиться нулевого уровня потребления из сети

Эффективно экономить поможет энергоаудит

Экономия – не значит дискомфорт

Электроэнергия в Украине недооценена в два-три раза, а посему ее стоимость будет только расти, считает аспирант кафедры электроснабжения Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко Андрей Попов.– Пока подорожания фактически не было – только отменили льготное потребление первых 100 кВт-часов электроэнергии. Безусловно это коснулось семей, которые ужимали себя в быту, чтобы не превысить льготную норму и заплатить за свет по по 90 копеек. Теперь они получили платежку, где где киловат-час электроэнергии им обходится уже в 1,68 гривен, то есть почти вдвое дороже, – говорит эксперт. – Следующий шаг, который будет сделан уже в апреле – плюс три гривны за киловатт, если потребление электроэнергии превысит 300 кВт*ч. Безусловно, это будет мотивировать потребителей к экономии.По словам экспертов, на самых элементарных вещах можно сэкономить от 10% до 30%. Более глобальной экономии можно добиться только при вложении значительных средств в энергосбережение, которыми, к сожалению, располагает далеко не каждая семья.– Если стоит задача снизить потребление электроэнергии на 10–20%, добиться этого можно сменой счетчика на двухзонный или трехзонный. Зная, что ночью электричество дешевле, человек будет включать стиральную машину, еще какие-то бытовые приборы именно в ночное время – с 11 часов вечера до семи утра. Таким образом, потребление электроэнергии останется прежним, но ее стоимость снизится. Замена счетчиков окупится меньше чем за год, если вы потребляете около 500–600 кВт*ч, – говорит заведующий кафедрой электроснабжения и энергетического менеджмента Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, доктор технических наук, профессор Александр Мирошник. – До 20% можно сэкономить на освещении, если заменить лампы накаливания на светодиодные (LED). Безусловно, дает экономию и пользование энергосбережающими бытовыми приборами – телевизором, холодильником, стиральной машиной.Установка теплового насоса вместо электрического котла позволит сэкономить до 50%, срок окупаемости – пять лет. Стопроцентной экономии можно достичь, если вообще отказаться от внешней системы электропотребления, поставив солнечные батареи, аккумуляторы и стать абсолютно автономным потребителем.– К сожалению, на сегодняшний день это очень дорогостоящее мероприятие. Однако эффективное. Окупаемость – до пяти лет. Таким образом можно добиться нулевого уровня потребления из сети, – уверен Александр Мирошник.Если подходить к вопросу экономии электроэнергии комплексно, можно провести энергоаудит своей квартиры.– Необходимо посмотреть, какие бытовые приборы используются по потребности, а от каких можно отказаться. Например, у кого-то работает два холодильника, хотя одного вполне достаточно, – продолжает Александр Мирошник. – Если вы вынуждены включать обогреватель, возможно, стоит поменять окна и утеплить стены. И далее в том же духе. Все это позволит снизить суммы в платежках за электричество.В свою очередь, аспирант кафедры электрических станций Национального технического университета «ХПИ» Алексей Булгаков рекомендует более серьезный вариант энергоаудита – не как единоразовое мероприятие, а как часть постоянного контроля и учета.– Поясню на простейших примерах. В конце месяца вы получили зарплату в размере двух тысяч гривен, а к концу следующего месяца обнаружили, что от двух тысяч у вас осталось 200 гривен. Вычтя из большей меньшую сумму, мы увидим свои расходы. Если проводить такой анализ на протяжении нескольких месяцев, можно будет увидеть динамику. А если скачать на мобильный телефон простейшее приложение, в котором все свои расходы записывать по пунктам (на продукты – столько-то, на бытовую химию – столько-то, на коммуналку – столько-то), то к концу месяца получим сводку информации. А за несколько месяцев уже можно отследить не просто общий расход, а в динамике: сколько мы потратили, допустим, на шампунь в декабре, а сколько – в январе. Это поможет обнаружить место неучтенного расхода ресурса (например, кто-то из членов семьи пользуется шампунем не по назначению) и устранить его, – рассказывает Алексей Булгаков.Алексей Булгаков отмечает, что любая экономия не должна лишать человека комфорта.– На производстве есть продукт, который мы производим. И экономия на ресурсах, которые идут на его производство, в принципе, очень легко конвертируется в чистую прибыль. Чем меньше денег мы потратили на производство, тем больше заработали на продаже, – приводит пример Алексей Булгаков. – В быту наш продукт – это комфорт. То есть, когда мы говорим об энергоэффективности жилого здания, любая экономия не должна нарушать комфортных условий.В связи с этим, по мнению эксперта, энергоаудит желательно доверить специалисту.– Перед человеком, который проводит энергоаудит здания, стоит задача выявить наиболее проблемные моменты в потреблении энергоресурсов, разработать мероприятия по сокращению их расходования и подсчитать для каждого мероприятия капитальные затраты, ориентировочную экономию и, соответственно, простой срок окупаемости, – говорит Андрей Булгаков.