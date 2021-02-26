На странице Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook появилось напоминание о том, что сервисные центры МВД имеют онлайн-сервис по проверке автомобилей по VIN-коду.

Была указана ссылка на электронный кабинет водителя, где это можно сделать. Онлайн-сервис позволяет не стрессовать во время покупки и узнать всю «биографию» автомобиля, который вы желаете в будущем приобрести. Однако можно и развлечься вместе с друзьями, проверив их машины, не выходя из дома.При этом предлагаются как бесплатные, так и платные функции, связанные с проверкой автомобилей.Бесплатно можно узнать — последняя операция, дата последней регистрации, ее место (ТСЦ МВД), марка и модель, номерной знак, тип и назначение, год выпуска, объем двигателя, тип топлива, цвет, количество сидячих мест, масса без нагрузки и полная масса.Платно — дата первой регистрации, количество владельцев, наличие отягощений, прохождение обязательного технического контроля, наличие обязательной страховки, количество ДТП, особые отметки.