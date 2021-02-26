В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» проведено контрольное выпекание хлеба. Комиссия проверила технологию и вкусовые качества.

Контрольное выпекание хлеба в Алексеевской исправительной колонии проводится ежемесячно. Пробную партию проверяет комиссия, в состав которой входит руководство учреждения. Особое внимание обращают на соблюдение технологии выпекания, вес, внешний вид и вкусовые качества.Хлеб в учреждении выпекается в украинской печи, на дровах. Это позволяет получить изделия превосходного качества с минимальным использованием топлива (около 60% по сравнению с электропечами). Для выпечки хлеба может использоваться любое твердое топливо – дрова, пеллеты, брекеты.Ежедневно для осужденных в печи выпекается 665 буханок хлеба.