Учёные обнаружили способ воздействия на мозг, с помощью которого можно повысить смелость и избавиться от страха. Это стало возможным за счёт постоянного отслеживания активности мозга в режиме реального времени.

Ученые разработали метод, изменяющий функционирование мозга таким образом, чтобы уничтожить страхи и повысить уверенность в себе. Ожидается, что эта технология может быть использована для лечения психологических состояний вроде посттравматического стрессового расстройства, фобий и тревожности.Технология пока на раннем этапе развития, и японские ученые пытаются точно определить, как именно она работает. Вполне возможно, что методика окажется неэффективной для каждого человека. Но исследователи уже опубликовали результаты своей работы в надежде на то, что другие эксперты помогут улучшить эту процедуру. Она представляет из себя комбинацию искусственного интеллекта и МРТ-сканирования.Ученые выяснили, что функциональная магнитно-резонансная терапия позволяет в режиме реального времени отслеживать активность мозга, которую потом можно сравнивать с предыдущими сканами. К примеру, мозг человека с арахнофобией или боязнью пауков будет реагировать несколько по-другому на картинку с тарантулом, чем человек, который этой фобией не страдает. Когда в ходе экспериментов их авторы давали материальное вознаграждение добровольцам, то со временем это помогло позитивным образом усилить связи мозга, так что при появлении вновь картинок с пауком жертвы арахнофобии их уже не боялись, пишет The Daily Mail.