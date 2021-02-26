За 2020 год на Харьковщине зафиксировано четыре случая подросткового суицида. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, еще 34 подростка делали попытки покончить с собой.В прокуратуре добавили, что анализ статистических показателей свидетельствует о ежегодном росте количества зарегистрированных сообщений о попытках и случаи детского самоубийства.
Только с начала 2021 года уже зарегистрировано 2 самоубийства несовершеннолетних и 11 попыток покончить с собой.
При этом в 2019 году произошло 12 самоубийств (одно из них совершено 10-летним ребенком), и зафиксировано 24 попытки суицида.
По мнению правоохранителей, существует несколько причин совершения самоубийств несовершеннолетними:
• желание привлечь к себе внимание близких и окружающих;
• негативная атмосфера дома: конфликты родителей, домашнее насилие, недоразумения между ребенком и его родными;
• безответная любовь;
• конфликты и унижения среди сверстников, в том числе буллинг;
• участие в сомнительных группах в социальных сетях, опасных челленджах.
В прокуратуре также добавили, что установить причину подросткового самоубийства ребенка не всегда удается, поскольку в подавляющем числе случаев дети не оставляют предсмертных записок, а при расследовании не обнаруживается каких-либо признаков того, что на ребенка осуществляли психологическое давление.
Признаки суицидального поведения:
• частые соматические недомогания (головная боль, хроническая усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонница);
• потеря аппетита или импульсивное обжорство;
• нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;
• пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;
• внезапные приступы гнева, часто возникают из-за пустяков;
• появление чувства скуки в привычном окружении;
• уход от контактов, изоляция от друзей, семьи;
• отсутствие планов на будущее;
• разговоры ребенка о самоубийстве или о суицидальные мысли у сверстников, подруг, одноклассников (иногда ребенок не говорит о самоубийстве прямо)
• возникновение на теле ранений;
• депрессивное состояние.
"Следует помнить, что наличие отдельного признака еще не свидетельствует о желании ребенка покончить с собой. Но если вас беспокоит поведение ребенка, следует выявить причины и сделать все возможное, чтобы помочь", - отметили в прокуратуре.