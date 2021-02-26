За 2020 год на Харьковщине зафиксировано четыре случая подросткового суицида. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, еще 34 подростка делали попытки покончить с собой.

В прокуратуре добавили, что анализ статистических показателей свидетельствует о ежегодном росте количества зарегистрированных сообщений о попытках и случаи детского самоубийства.Только с начала 2021 года уже зарегистрировано 2 самоубийства несовершеннолетних и 11 попыток покончить с собой.При этом в 2019 году произошло 12 самоубийств (одно из них совершено 10-летним ребенком), и зафиксировано 24 попытки суицида.По мнению правоохранителей, существует несколько причин совершения самоубийств несовершеннолетними:• желание привлечь к себе внимание близких и окружающих;• негативная атмосфера дома: конфликты родителей, домашнее насилие, недоразумения между ребенком и его родными;• безответная любовь;• конфликты и унижения среди сверстников, в том числе буллинг;• участие в сомнительных группах в социальных сетях, опасных челленджах.В прокуратуре также добавили, что установить причину подросткового самоубийства ребенка не всегда удается, поскольку в подавляющем числе случаев дети не оставляют предсмертных записок, а при расследовании не обнаруживается каких-либо признаков того, что на ребенка осуществляли психологическое давление.Признаки суицидального поведения:• частые соматические недомогания (головная боль, хроническая усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонница);• потеря аппетита или импульсивное обжорство;• нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;• пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;• внезапные приступы гнева, часто возникают из-за пустяков;• появление чувства скуки в привычном окружении;• уход от контактов, изоляция от друзей, семьи;• отсутствие планов на будущее;• разговоры ребенка о самоубийстве или о суицидальные мысли у сверстников, подруг, одноклассников (иногда ребенок не говорит о самоубийстве прямо)• возникновение на теле ранений;• депрессивное состояние."Следует помнить, что наличие отдельного признака еще не свидетельствует о желании ребенка покончить с собой. Но если вас беспокоит поведение ребенка, следует выявить причины и сделать все возможное, чтобы помочь", - отметили в прокуратуре.