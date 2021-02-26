В январе в зоне деятельности Слобожанской таможни произошло увеличение таможенных платежей по бюджетообразующим товарам.

Таможенные платежи по традиционным бюджетообразующим товарам в январе 2021 года выросли, что повлияло на поступления в государственный бюджет Украины по сравнению с январем 2020 года, информирует Слобожанская таможня Гостаможслужбы.В список таких товаров попали:– удобрения: увеличение на 36,9 млн грн, или на 683%. В январе 2021 года общая сумма таможенных платежей составила 42,3 млн грн, а в январе 2020-го — 5,4 млн грн;– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них: увеличение на 32,2 млн грн, или на 44%. Общая сумма поступлений в январе 2021-го – 106 млн грн, а в январе 2020-го — 73,8 млн грн;– какао и продукты из него: увеличение на 15,7 млн грн, или на 56%. В январе 2021 года сумма по данной позиции составила 43,7 млн грн, в январе 2020-го — 28 млн грн.Напомним, в январе нынешнего года Слобожанская таможня обеспечила в госбюджет 936 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление платежей увеличилось на 84,9 млн грн, или на 10%.